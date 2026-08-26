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NEPAL I TIBET

FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista

Najmanje 31 osoba je poginula, a stotine turista smatraju se nestalima nakon što su goleme iznenadne poplave prohujale selima u Nepalu. Dramatične snimke prikazuju vodenu bujicu kako udara na granici Nepala i Kine. Očekuje se da će broj žrtava i dalje rasti.
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Satellite images show torrent of rock and ice high in Nepalese mountain valley after Nepal-China disaster
Nepalski ministar vanjskih poslova izjavio je da je potres izazvao veliko klizište, koje je potom pregradilo rijeku i poslalo snažnu vodenu bujicu nizvodno. Helikopteri vitlima spašavaju zatočene ljude s krovova kuća. | Foto: 2026 PLANET LABS PBC
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Nepalski ministar vanjskih poslova izjavio je da je potres izazvao veliko klizište, koje je potom pregradilo rijeku i poslalo snažnu vodenu bujicu nizvodno. Helikopteri vitlima spašavaju zatočene ljude s krovova kuća. | Foto: 2026 PLANET LABS PBC
Komentari 7

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