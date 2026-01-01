Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Bukovec
DRAMA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI
FOTO Više tisuća pilića uginulo u požaru na farmi kod Varaždina
Više tisuća pilića uginulo je kad je izbio požar na farmi za tov pilića u srijedu oko 23.30 u srijedu u Velikom Bukovcu kraj Varaždina. Policija je provela očevid, kojim su utvrdili da se zapalila slama na podu farme uslijed prijenosa temperature i topline otvorenog plamena plinske viseće grijalice. Požar se širio po podu prekrivenim slamom, piše varaždinska policija.
Na tom mjestu su se nalazili pilići na podnom tovu. Više tisuća njih je uginulo, a oštećena je i oprema za tov.
Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Bukovec.
