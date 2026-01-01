FOTO Više tisuća pilića uginulo u požaru na farmi kod Varaždina

Više tisuća pilića uginulo je kad je izbio požar na farmi za tov pilića u srijedu oko 23.30 u srijedu u Velikom Bukovcu kraj Varaždina. Policija je provela očevid, kojim su utvrdili da se zapalila slama na podu farme uslijed prijenosa temperature i topline otvorenog plamena plinske viseće grijalice. Požar se širio po podu prekrivenim slamom, piše varaždinska policija.

Foto: dvd veliki bukovec

Na tom mjestu su se nalazili pilići na podnom tovu. Više tisuća njih je uginulo, a oštećena je i oprema za tov.

Foto: dvd veliki bukovec

Foto: dvd veliki bukovec

Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Bukovec.