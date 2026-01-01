Obavijesti

News

Komentari 1
DRAMA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI

FOTO Više tisuća pilića uginulo u požaru na farmi kod Varaždina

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Više tisuća pilića uginulo u požaru na farmi kod Varaždina
9
Foto: dvd veliki bukovec

Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Bukovec

Više tisuća pilića uginulo je kad je izbio požar na farmi za tov pilića u srijedu oko 23.30 u srijedu u Velikom Bukovcu kraj Varaždina. Policija je provela očevid, kojim su utvrdili da se zapalila slama na podu farme uslijed prijenosa temperature i topline otvorenog plamena plinske viseće grijalice. Požar se širio po podu prekrivenim slamom, piše varaždinska policija.

Foto: dvd veliki bukovec
NEMA TRAGOVA NASILJA Užas na sjeveru Hrvatske: U rijeci pronašli tijelo muškarca
Užas na sjeveru Hrvatske: U rijeci pronašli tijelo muškarca

Na tom mjestu su se nalazili pilići na podnom tovu. Više tisuća njih je uginulo, a oštećena je i oprema za tov.

Foto: dvd veliki bukovec
UŽASNE SCENE FOTO Tuga u Švicarskoj nakon strašne eksplozije na skijalištu: Umrlo je najmanje 40 ljudi...
FOTO Tuga u Švicarskoj nakon strašne eksplozije na skijalištu: Umrlo je najmanje 40 ljudi...
Foto: dvd veliki bukovec

Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Bukovec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Najmanje 40 poginulih u Švicarskoj. Žrtve iz više država. Oglasilo se i veleposlanstvo RH
TRAGIČAN DOČEK NA SKIJALIŠTU

VIDEO Najmanje 40 poginulih u Švicarskoj. Žrtve iz više država. Oglasilo se i veleposlanstvo RH

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026