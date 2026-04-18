FOTO Više tisuća prosvjednika je 'okupiralo' Trg, prati ih policija. Pogledajte tko je sve došao...

ZAHTJEVI Traže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto...
Riječ je o velikom prosvjedu na koji su sve građane, radnike i umirovljenike pozvale tri sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS te SUH pod nazivom "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", kao i za pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane.
Sindikati traže i da se omogući pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te očuvanje životnog standarda i bolji život u Hrvatskoj.
Okupljanje članova sindikata i prosvjednika počelo je u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske, kod Hrvatskog narodnog kazališta (HNK).
Na prosvjedu će, kako je najavljeno, govoriti predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić, konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Tea Jarc, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović i predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS) Sanja Šprem.
Sindikalne zahtjeve iznio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Novosel.
Traže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto. Vladi, koja tvrdi da nema novca, Novosel je poručio da u 10 godina nije ni pokušala „ubrati novac“ koji ostaje privatnom sektoru u kojem „leži 336 posto dobiti“ ostvarenih u proteklih nekoliko godina, dok u njemu dvije trećine od 950.000 radnika prima minimalnu ili tek nešto višu plaću. Sve ostalo ide kroz sivu zonu ili neoporezive dodatke, upozorio je.
Sindikati upozoravaju i da je u posljednjih pet godina ukupna stopa inflacije dosegla 28 posto, da su cijene hrane porasle za 47 posto, a cijene stambenih kvadrata za više od 60 posto.
Radnici u javnim i državnim službama danas za osnovne životne troškove izdvajaju 75,2 posto svoje neto plaće. U razdoblju od 2015. do 2024. neto dobit poduzetnika porasla je za 336 posto, a prosječna plaća njihovih zaposlenika povećana je samo za 72 posto, navode sindikati.
Upozoravaju da čak 750.000 umirovljenika ima mirovine ispod praga siromaštva od 617 eura pa im je problem pokriti troškove za stanovanje, hranu, higijenu i odjeću, a od njih 61 posto živi sami pa im je, dodaju, još gore.
