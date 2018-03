Foto Vjeko (88): Dosad sam snimio milijun fotografija

Atrij palače Cedulin bio je premali da bi primio sve one koji su htjeli biti na predstavljanju knjige o zadarskoj legendi Foto Vjeki.

Samo zid ovaj atrij dijeli od jedne od najstarijih obrtničkih radionica u Zadru - “Foto Vjeko” natpis je na crvenoj tendi koji Zadrani i gosti uoče odmah pri prelasku gradskog mosta, čim kroče nogom u volat koji kroz bedeme vodi u staru gradsku jezgru.

Svi se slikali kod Vjeke

Foto Vjeko je Vjekoslav Surać (88), čovjek s iznimno zanimljivim životopisom. Toliko bogatim da bi se mogao podijeliti na nekoliko dobrih života.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Ja sam fotograf obrtnik, ne umjetnik. Nisam se nikad bavio umjetničkom fotografijom, tek nekad reportažnom - ističe odlučno.

Ima 88 godina, ali drži se ko mladić. Jedino bijela kosa odaje dob i puno životnog iskustva. Fotografijom se počeo baviti s 15 godina, kad je zanat počeo naukovati kod Ratka Novaka. Od tada do danas, gotovo 73 godine, Foto Vjeko živi od fotografiranja. Radionicu je otvorio 1951. i do danas je na istome mjestu, u Ulici Jurja Barakovića. Rijetki su Zadrani koji nemaju barem jednu njegovu fotografiju za dokument. Snimio je, kaže, više od milijun fotografija sigurno. I to analognih. Digitalnom fotografijom se ne bavi, ali je skoro svaki dan u radionici na ispomoći kćeri Dolores i unuci Oyi, koje dalje uspješno vode posao. Lokal u pravilu nikad ne zatvara, učinio je to samo na po jedan dan kad su mu umrli roditelji.

Najprije je krenuo na zanat za kovača, ali Drugi svjetski rat to je zaustavio. Krenuo je zatim za mlinara, ali sudbina mu je namijenila upoznavanje Ratka Novaka, koji je nakon rata otvorio atelje Foto Jadran. Kao naučnici su tamo radili Vjeko i Joso Špralja, poznati zadarski umjetnik.

Tu je stekao naziv majstora fotografa, a 1951. otvorio svoju radionicu i počeo fotografirati. Od portreta za dokumente, krštenja, vjenčanja, sprovode... Snimao je u selima Ravnih kotara, ali otoci su bili njegova česta destinacija. Tamo su ga slali da otočane snimi za dokumente.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Đani Maršan i Tomislav Ivčić na jednoj od slavnih Vjekinih fotografija

Proputovao svijet

Vojska bi mu dala magarca i vojnika u pratnju pa bi išao pješke od mjesta do mjesta, a kad bi završio, kaićem na drugi otok.

Sa suprugom Ankicom vjenčao se vrlo mlad. Uz kćer Dolores ima sina Jadranka te četiri unuke. Sve što ima u životu stekao je predanim radom u fotografiji.

Kao siromašno dijete sa sela, iz Murvice, nije se htio vratiti u bijedu. Proputovao je i dobar komad svijeta, većinom sa suprugom, koja je umrla lani u lipnju. To ga je jako pogodilo.

S ponosom nas uvodi u radionicu, u stražnju prostoriju, u kojoj fotografiraju portrete. Tamo se i danas nalazi njegov prvi fotoaparat, Ferdinand Franz Meyer, koji je izrađen u Dresdenu 1909. godine.

Radio je fotografije na ploču, a u karijeri je promijenio mnogo fotoaparata, načina izrade, nakupile su se godine retuširanja, rada u komorama, spašavanja starih fotografija...

Foto Vjeko mu je s godinama postao nadimak, drugo ime.

- Čak me i vlastiti brat zove Foto Vjeko, za ne povjerovati - kaže nam dok pije viski u omiljenom kafiću smještenom odmah preko puta radionice.

- U njemu je osam sastojaka koji dobro čine i protiv su bakterija. A i da je u njemu nešto loše, barem je dobar - kaže nam Foto Vjeko, pogleda stalno usmjerenoga k otvorenim vratima svoje radionice. Tamo je ipak proveo 67 godina života.

Kao najteži detalj u karijeri navodi snimanje sprovoda nakon havarije broda “Petar Zoranić”. Na njemu je poginulo 53 ljudi, većinom su bili iz Zadra ili zadarskoga kraja.

- Svi su plakali, srce mi se stezalo, ali morao sam snimati - navodi Vjeko u knjizi.

U njoj je opisana njegova životna priča, a poseban dio posvećen je njegovoj majci Marti. Izdanje je obogaćeno fotografijama koje svjedoče o mnogim povijesnim i kulturnim događanjima u Zadru. Nastala je u koautorstvu s Dragom Marićem. Mnogi su u nju rado zavirili i našli na fotografije na kojima su oni, netko njima blizak, rođak, prijatelj, susjed, ili samo Foto Vjeko, za kojeg ionako svi u Zadru računaju da ga poznaju, što i nije daleko od istine.

Vjekoslav Surać za svoj je rad i doprinos nagrađen brojnim nagradama i priznanjima.

‘Foto Vjeko’ je priča o životu

Knjiga u kojoj su sakupljene najvažnije i najvrednije Vjekine fotografije prije svega je priča o osebujnom i bogatom životu fotografa, ali i svih onih s kojima je živio i radio te stvarao povijest Zadra i Dalmacije.

