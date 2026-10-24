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FOTO Vjernici na Bobovcu molili za BiH: 'Povijest ne smije biti oružje protiv susjeda'

Piše HINA,
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FOTO Vjernici na Bobovcu molili za BiH: 'Povijest ne smije biti oružje protiv susjeda'
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Foto: Facebook
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Misno slavlje na ostacima utvrde koja je napuštena 1626. godine pred velikim brojem okupljenih vjernika među kojima su bili i brojni političari iz reda hrvatskog naroda u BiH kao i pripadnici oružanih snaga te policije

Molitveni pohod za BiH koji se na poticaj kardinala Vinka Puljića organizira već 25. godinu ponovo je u subotu brojne vjernike iz te zemlje i inozemstva okupio na Bobovcu kod Vareša u središnjoj Bosni, nekadašnjem stolnom gradu bosanskih kraljeva. Molitveni se pohod tradicionalno organizira uoči obljetnice smrti posljednje bosanske kraljice-majke Katarine Kosača-Kotromanić koja je morala pobjeći u Rim pred turskim osvajanjem i tamo preminula 25. listopada 1478. godine.

Foto: Facebook

Misno slavlje na ostacima utvrde koja je napuštena 1626. godine pred velikim brojem okupljenih vjernika među kojima su bili i brojni političari iz reda hrvatskog naroda u BiH kao i pripadnici oružanih snaga te policije predvodio je vojni ordinarij fra Miro Relota.

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Propovijedao je franjevac Anto Radoš koji trenutačno skrbi o talijanskim hodočasnicima u Međugorju koji je kazao kako je sve sudionike pohoda okupila ista nakana, a to je moliti za mir, za sve narode i obitelji i za budućnost novih naraštaja.

Bobovac, kako je istaknuo, nije samo arheološko nalazište, već mjesto sjećanja koje poziva da se zapitamo ne samo tko je ovdje živio, nego i kakvi bismo trebali biti pred baštinom koju smo naslijedili, prenio je portal katoličkog tjednika nedjelja.ba.

- Pred zidinama (Bobovca) okupljaju se ljudi različitih iskustava i pogleda, povezani barem jednom željom: da Bosna i Hercegovina bude zemlja u kojoj će se moći živjeti dostojanstveno, slobodno i u miru - kazao je.

Foto: Facebook

- Zato ne moramo svi jednako tumačiti svaki događaj iz prošlosti da bismo se složili oko toga da povijest ne smije biti oružje protiv susjeda. Ne moramo se odreći vlastite vjere, identiteta ni obiteljske uspomene da bismo poštovali tuđu - dodao je fra Anto Radoš uz poruku kako voljeti svoje ne znači prezirati tuđe.

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