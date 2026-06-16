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RIJEŠILI KRITIČNI DIO

FOTO Vjesnik polako nestaje, od jutros su opet otvorili Slavonsku

Piše Marta Divjak,
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FOTO Vjesnik polako nestaje, od jutros su opet otvorili Slavonsku
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Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Građevinari su već uklonili najkritičniji, sjeverni dio nebodera koji je ugrožavao promet, pa više nema razloga zašto bi bio zatvoren

Vozači od jutros ponovno mogu proći podvožnjakom na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji kod raskrižja sa Savskom cestom. Prometno rješenje sada omogućuje vozilima koja dolaze sa zapada da na križanju Slavonske i Savske skrenu lijevo ili desno u Savsku cestu. Istovremeno, radnici nastavljaju s uklanjanjem zgrade Vjesnika.

Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Građevinari su već uklonili najkritičniji, sjeverni dio nebodera koji je ugrožavao promet, pa više nema prepreka. Do sada su srušili više od 50 posto Vjesnikove zgrade.

Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj
Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Već potkraj tjedna radnici planiraju podići zaštitnu zavjesu i u rad uključiti još dva manja bagera kako bi ubrzali rušenje zapadnog dijela tornja.

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