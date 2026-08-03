FOTO Vozač ozlijeđen u nesreći kod Piska: Autom izletio s ceste

U prometnoj nesreći u ponedjeljak popodne jedna je osoba ozlijeđena kod mjesta Pisak, potvrdila nam je splitsko-dalmatinska policija. Nesreća se dogodila nam cesti D8 u smjeru Makarske.

Foto: Čitatelj 24sata

Vozač automobila je izgubio nadzor nad vozilom te izletio s kolnika. Policija provodi očevid te regulira promet. Vozi se jednim prometnim trakom. Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u KB Split.