Vozač automobila je izgubio nadzor nad vozilom te izletio s kolnika. Policija provodi očevid te regulira promet
POLICIJA REGULIRA PROMET
FOTO Vozač ozlijeđen u nesreći kod Piska: Autom izletio s ceste
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U prometnoj nesreći u ponedjeljak popodne jedna je osoba ozlijeđena kod mjesta Pisak, potvrdila nam je splitsko-dalmatinska policija. Nesreća se dogodila nam cesti D8 u smjeru Makarske.
Vozač automobila je izgubio nadzor nad vozilom te izletio s kolnika. Policija provodi očevid te regulira promet. Vozi se jednim prometnim trakom. Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u KB Split.
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