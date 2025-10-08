FOTO Vozačica (44) naletjela na pet parkiranih automobila na Trešnjevci. Bila je pijana...

Žena (44), pod utjecajem alkohola, izazvala je lančani sudar na Trešnjevci u nedjelju, 5. listopada oko 22.20 sati. Naime, kako su izvijestili iz PU zagrebačke, pijana vozačica je 'napuhala' 1.16 g/kg alkohola u organizmu.

Foto: PU zagrebačka

Vozeći Ulicom Srednjaci u smjeru sjevera, nije se držala sredine prometne trake te je skrenula na parkiralište. Tamo je prvo udarila u parkirani Hyundai u vlasništvu 70-godišnjaka. Od siline udarca, Hyundai je u nekontroliranom kretanju naletio na još četiri parkirana vozila. U nesreći je nastala samo materijalna šteta.

Foto: PU zagrebačka

Vozačicu su uhitili i zadržali u policijskoj postaji do otriježnjenja. Potom su je priveli na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu tražila novčanu kaznu od 2.020 eura i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na dva mjeseca.

Foto: PU zagrebačka

Sud je donio blažu presudu. Vozačica je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom od 820 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja u trajanju od mjesec dana.