Obavijesti

News

Komentari 10
LANČANI SUDAR NA TREŠNJEVCI

FOTO Vozačica (44) naletjela na pet parkiranih automobila na Trešnjevci. Bila je pijana...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Vozačica (44) naletjela na pet parkiranih automobila na Trešnjevci. Bila je pijana...
3
Foto: PU zagrebačka

Vozačicu su uhitili i zadržali u policijskoj postaji do otriježnjenja. Potom su je priveli na Općinski prekršajni sud u Zagrebu

Žena (44), pod utjecajem alkohola, izazvala je lančani sudar na Trešnjevci u nedjelju, 5. listopada oko 22.20 sati. Naime, kako su izvijestili iz PU zagrebačke, pijana vozačica je 'napuhala' 1.16 g/kg alkohola u organizmu. 

Foto: PU zagrebačka

Vozeći Ulicom Srednjaci u smjeru sjevera, nije se držala sredine prometne trake te je skrenula na parkiralište. Tamo je prvo udarila u parkirani Hyundai u vlasništvu 70-godišnjaka. Od siline udarca, Hyundai je u nekontroliranom kretanju naletio na još četiri parkirana vozila. U nesreći je nastala samo materijalna šteta.

Foto: PU zagrebačka

Vozačicu su uhitili i zadržali u policijskoj postaji do otriježnjenja. Potom su je priveli na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu tražila novčanu kaznu od 2.020 eura i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na dva mjeseca.

Foto: PU zagrebačka

Sud je donio blažu presudu. Vozačica je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom od 820 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja u trajanju od mjesec dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025