FOTO Vukojević: Istra je svjetionik Hrvatskoj za razvoj premium turizma

U prva tri kvartala 2025. godine Istra potvrđuje svoje stabilno usmjerenje prema premium segmentu turizma. Podaci eVisitora pokazuju više od 4,8 milijuna dolazaka i 29 milijuna noćenja, uz blagi rast u odnosu na prošlu godinu. Najbolje rezultate bilježe hoteli i kampovi višeg standarda te ekskluzivni oblici smještaja, što potvrđuje da regija čvrsto gradi svoj identitet destinacije dodane vrijednosti.

Zato je upravo u Višnjanu nastavljeno predstavljanje kampanje The Season of Stories, dijela HGK-ove platforme Stories – Experience Premium Croatia, koja potiče razvoj i promociju premium segmenta domaćeg turizma. Cilj kampanje je povećati vrijednost svakog noćenja i izgraditi dugoročno održivu turističku priču temeljenu na kvaliteti i autentičnim iskustvima.

„Vrijeme je da pričamo o doživljajima, a ne o cijenama kuglice sladoleda“

„Istra je svjetionik hrvatskog premium turizma. Ova regija je kolijevka ponude koja spaja visoku kvalitetu i autentičnost. Vrijeme je da se fokus s brojanja ručnika i cijena kuglice sladoleda prebaci na doživljaje koje Hrvatska nudi. Održivi turizam znači privlačiti onoliko gostiju koliko infrastruktura može podnijeti bez narušavanja kulturne i prirodne baštine“, poručila je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam HGK.

Dodala je kako je razvoj premium segmenta ključan za stabilnu prihodovnu stranu turizma: „Manje gostiju, više vrijednosti – to je formula održivosti i budućnosti hrvatskog turizma.“

Istra i dalje vodi po kvaliteti i inovacijama

Da je Istra i dalje ispred ostatka zemlje, potvrdio je Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istre.

„Iza nas je uspješno ljeto, a rujan je donio rast od oko osam posto u odnosu na isti mjesec lani. Posezona raste, što znači da se uspješno udaljavamo od sezonalnosti. Naš je cilj zadržati stabilan promet tijekom cijele godine, uz jasan fokus na kvalitetu, održivost i razvoj premium segmenta – od vrhunskih hotela i kampova do jedinstvenih iskustava u unutrašnjosti“, rekao je Ivošević.

Borgo Lapis – spoj tradicije i suvremenog luksuza

Događanje je održano u vili Borgo Lapis u Višnjanu, prostoru koji savršeno spaja arhitektonsko nasljeđe i suvremeni dizajn. Vlasnica vile Estelina Rudan, ujedno članica platforme Stories, istaknula je kako je snaga premium turizma upravo u pričama koje se prenose kroz autentična iskustva.

„Premium turizam nije samo luksuz, nego doživljaj koji povezuje gosta s lokalnom zajednicom – kroz okuse, priče i ljude. Platforma Stories upravo to omogućuje: donosi emociju, identitet i karakter svake destinacije kroz pažljivo ispričane priče“, kazala je Rudan.

O važnosti prostora u oblikovanju doživljaja govorio je i Boris Ružić, dizajner interijera Borgo Lapisa:

„Idealna kulisa eventa su vinogradi i istarski kamen stopljen s prirodom. Postavili smo dugi obiteljski stol u vrtu i ponudili autentične okuse domaće gastronomije, maslinovih ulja i vina – kao spoj tradicije i premium iskustva koje Hrvatska danas gradi.“

Premium turizam kao nova pokretačka snaga

Istarski event drugo je događanje u sklopu kampanje The Season of Stories, koja će se nastaviti kroz više lokacija diljem Hrvatske. Cilj je umrežiti ključne dionike sektora i promovirati premium ponudu kao pokretača održivog razvoja.

Platforma Stories ovaj tjedan predstavlja svoje članice i na međunarodnom sajmu luksuznog turizma ILTM North America, gdje je dogovoreno više od 50 poslovnih sastanaka s agentima i partnerima iz svijeta.

Time se, poručuju iz HGK, hrvatski premium turizam sve snažnije pozicionira na globalnoj mapi ekskluzivnih i autentičnih destinacija.