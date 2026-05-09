100 SPASILACA U AKCIJI

FOTO Vulkan i dalje erumpira, Indonezija traži tri planinara

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Reuters

Spasilačka služba zaustavila je potragu u petak navečer jer je vulkan nastavio eruptirati. Također, subotnja potraga ostala je otežana jer su tijekom jutra zabilježene najmanje četiri erupcije, kazao je Ramdani..

Indonezijske vlasti nastavile su u subotu potragu za trojicom planinara nestalih nakon erupcije vulkana Dukono na pacifičkom otoku Halmahera, rekao je dužnosnik spasilačke službe. Najmanje 100 spasilaca, vojnih i policijskih djelatnika, kao i dva drona opremljena termovizijskim kamerama, raspoređeni su kako bi pronašli dva Singapurca i jednog Indonežanina, rekao je za Reuters voditelj lokalne spasilačke službe Iwan Ramdani .

Preživjeli su policiji rekli da su tri osobe, uključujući dva Singapurca, poginule u petak u erupciji, rekao je lokalni šef policije Erlichson Pasaribu, ali spasilačka služba do subote nije potvrdila njihovu pogibiju.

FILE PHOTO: Smoke after the eruption of Mount Dukono in North Halmahera Regency
Foto: Jhon Frengki Manipa

Vulkan u pokrajini Sjeverni Maluku počeo je eruptirati u petak ujutro, izbacujući pepeo i do 10 km u visinu.

"Usredotočujemo se na potragu oko kratera, pokrivajući područje oko 700 metara", rekao je Ramdani. Vlasti su u petak evakuirale 17 ljudi - sedam Singapuraca i 10 Indonežana.

VIDEO Vulkan erumpirao u Indoneziji! Najmanje troje mrtvih i deseci nestalih!

Singapursko Ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo u Jakarti surađivali su s indonezijskim vlastima kako bi prikupili informacije i pružili konzularnu pomoć i podršku pogođenim Singapurcima i njihovim obiteljima, navodi se u priopćenju ministarstva.

Stanovnicima i turistima savjetovano je da ne obavljaju nikakve aktivnosti unutar 4 km od kratera vulkana.

Nije bilo izvješća o poremećajima u zračnom prometu uzrokovanim erupcijom.

Indonezija se nalazi na pacifičkom "vatrenom prstenu", području visoke seizmičke aktivnosti na raznim tektonskim pločama.

