GUŽVA NA GROBLJIMA

FOTO Zagrepčani od jutra stižu na grobove svojih najmilijih

U Zagrebu je na snazi privremena regulacija prometa u zonama oko najvećih groblja, a na izvanrednim autobusnim linijama ZET-a prijevoz je besplatan
Zagreb: Svi sveti groblja poznatih osoba
Na blagdan Svih svetih brojni Zagrepčani od ranih jutarnjih sati obilaze grobove svojih najmilijih na Mirogoju, Miroševcu, Markovu polju i drugim grobljima, donoseći cvijeće i paleći svijeće u znak sjećanja i poštovanja prema preminulima. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
