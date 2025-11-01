FOTO Zagrepčani od jutra stižu na grobove svojih najmilijih

U Zagrebu je na snazi privremena regulacija prometa u zonama oko najvećih groblja, a na izvanrednim autobusnim linijama ZET-a prijevoz je besplatan
Na blagdan Svih svetih brojni Zagrepčani od ranih jutarnjih sati obilaze grobove svojih najmilijih na Mirogoju, Miroševcu, Markovu polju i drugim grobljima, donoseći cvijeće i paleći svijeće u znak sjećanja i poštovanja prema preminulima.
U Zagrebu je na snazi privremena regulacija prometa u zonama oko najvećih groblja, a na izvanrednim autobusnim linijama ZET-a prijevoz je besplatan.
Na svetkovinu Svih svetih, središnje euharistijsko slavlje i molitvu za pokojne u 16 sati će na Mirogoju predvoditi zagrebački nadbiskup i metropolit mons. Dražen Kutleša.
Iz Grada Zagreba pozivaju da se do groblja koristi javni gradski prijevoz jer će pristup automobilima biti ograničen.
Groblja će za posjetitelje danas i na Dušni dan 2. studenoga biti otvorena od 6 do 24 sata.
