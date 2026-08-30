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FOTO Zavirite u zagrebačka dvorišta koja su doživjela fascinantnu preobrazu u oaze

Piše Darko Vlahović,
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FOTO Zavirite u zagrebačka dvorišta koja su doživjela fascinantnu preobrazu u oaze
Foto: Grad zagreb
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Express donosi prizore iz 14 dvorišta koja su nekoć bila siva, asfaltirana, a sada su male zelene oaze koje istodobno upijaju oborinske vode, ublažavaju učinak urbanih toplinskih otoka, povećavaju bioraznolikost

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