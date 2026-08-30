Express donosi prizore iz 14 dvorišta koja su nekoć bila siva, asfaltirana, a sada su male zelene oaze koje istodobno upijaju oborinske vode, ublažavaju učinak urbanih toplinskih otoka, povećavaju bioraznolikost
SJAJAN PROJEKT! PLUS+
FOTO Zavirite u zagrebačka dvorišta koja su doživjela fascinantnu preobrazu u oaze
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska komora arhitekata ove je godine projektu ActGREEN dodijelila nagradu za inovacije i održivost u arhitekturi, potvrdivši da se jedno naizgled jednostavno pitanje - što učiniti sa zapuštenim gradskim dvorištima - može pretvoriti u primjer vrijedne urbane transformacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku