Obavijesti

Galerija

Komentari 0
UBOJICE NAJGORE VRSTE

FOTO Žene koje čekaju izvršenje smrtne kazne u SAD-u: Osuđene su zbog monstruoznih zločina...

Žene čine tek mali dio američkog sustava smrtne kazne. Prema podacima Death Penalty Information Centera, u SAD-u trenutačno 45 žena ima aktivnu smrtnu kaznu, što je oko 2 posto ukupne populacije odjela osuđenih na smrt. Od ponovnog uvođenja smrtne kazne 1976. godine pogubljeno je samo 18 žena, odnosno tek oko jedan posto svih pogubljenih...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Žene koje čekaju izvršenje smrtne kazne u SAD-u: Osuđene su zbog monstruoznih zločina...
Žene čine tek mali dio američkog sustava smrtne kazne. Prema podacima Death Penalty Information Centera, u SAD-u trenutačno 45 žena ima aktivnu smrtnu kaznu, što je oko 2 posto ukupne populacije odjela osuđenih na smrt. Od ponovnog uvođenja smrtne kazne 1976. godine pogubljeno je samo 18 žena, odnosno tek oko jedan posto svih pogubljenih. | Foto: canva, ilustracija
1/18
Žene čine tek mali dio američkog sustava smrtne kazne. Prema podacima Death Penalty Information Centera, u SAD-u trenutačno 45 žena ima aktivnu smrtnu kaznu, što je oko 2 posto ukupne populacije odjela osuđenih na smrt. Od ponovnog uvođenja smrtne kazne 1976. godine pogubljeno je samo 18 žena, odnosno tek oko jedan posto svih pogubljenih. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026