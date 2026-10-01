FOTO Žene koje čekaju izvršenje smrtne kazne u SAD-u: Osuđene su zbog monstruoznih zločina...

Žene čine tek mali dio američkog sustava smrtne kazne. Prema podacima Death Penalty Information Centera, u SAD-u trenutačno 45 žena ima aktivnu smrtnu kaznu, što je oko 2 posto ukupne populacije odjela osuđenih na smrt. Od ponovnog uvođenja smrtne kazne 1976. godine pogubljeno je samo 18 žena, odnosno tek oko jedan posto svih pogubljenih...
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Žene čine tek mali dio američkog sustava smrtne kazne. Prema podacima Death Penalty Information Centera, u SAD-u trenutačno 45 žena ima aktivnu smrtnu kaznu, što je oko 2 posto ukupne populacije odjela osuđenih na smrt. Od ponovnog uvođenja smrtne kazne 1976. godine pogubljeno je samo 18 žena, odnosno tek oko jedan posto svih pogubljenih.
| Foto: canva, ilustracija
Žene čine tek mali dio američkog sustava smrtne kazne. Prema podacima Death Penalty Information Centera, u SAD-u trenutačno 45 žena ima aktivnu smrtnu kaznu, što je oko 2 posto ukupne populacije odjela osuđenih na smrt. Od ponovnog uvođenja smrtne kazne 1976. godine pogubljeno je samo 18 žena, odnosno tek oko jedan posto svih pogubljenih.
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Foto: canva, ilustracija
Žene čine tek mali dio američkog sustava smrtne kazne. Prema podacima Death Penalty Information Centera, u SAD-u trenutačno 45 žena ima aktivnu smrtnu kaznu, što je oko 2 posto ukupne populacije odjela osuđenih na smrt. Od ponovnog uvođenja smrtne kazne 1976. godine pogubljeno je samo 18 žena, odnosno tek oko jedan posto svih pogubljenih.
| Foto: canva, ilustracija
Kerry Dalton - Kerry Lyn Dalton osuđena je na smrt zbog ubojstva Irene Melanie May, 23-godišnje žene koja je 1988. godine ubijena u prikolici u Live Oak Springsu u Kaliforniji. Tužiteljstvo je tvrdilo da je Dalton, zajedno sa suradnicima, žrtvu mučila i ubila, a njezino tijelo nikada nije pronađeno. Na smrt je osuđena 1995. godine.
| Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation
Rosie Alfaro - Maria del Rosio „Rosie” Alfaro osuđena je na smrt zbog ubojstva devetogodišnje Autumn Wallace u Anaheimu 15. lipnja 1990. Alfaro je, prema presudi, provalila u kuću i opljačkala je zbog novca za drogu, a zatim je djevojčicu ubila kako ne bi ostavila svjedoka. Autumn je pronađena mrtva u kupaonici, a zadobila je više od 50 ubodnih rana. Alfaro je osuđena na smrt 14. srpnja 1992
| Foto: Californian Department of Corrections
Blanche Moore - Blanche Taylor Moore osuđena je na smrt zbog ubojstva svog ljubavnika Raymonda Reida, koji je 1986. otrovan arsenom. Moore je tijekom njegova boravka u bolnici donosila hranu, a kasnije je utvrđeno da je u njegovu tijelu bilo smrtonosnih količina arsena. Istraga je otvorila sumnje i u smrt njezina prvog supruga te trovanje drugog supruga, ali za te slučajeve nije osuđena. Porota ju je proglasila krivom, a smrtna kazna izrečena je 1990. godine
| Foto: North Carolina Department Of Adult Correction
Linda Carty - Linda Carty osuđena je na smrt zbog otmice i ubojstva svoje susjede Joane Rodriguez u Houstonu 16. svibnja 2001. Carty i trojica suoptuženika oteli su Rodriguez i njezina novorođenog sina. Beba je preživjela, dok je Rodriguez pronađena mrtva u prtljažniku automobila, ugušena. Carty je osuđena na smrt u veljači 2002., a službeno je zaprimljena na teksaški 'death row' 7. ožujka 2002
| Foto: Richard Pohle/NEWS SYNDICATION
Socorro Caro - Socorro Susan Caro osuđena je na smrt zbog ubojstva trojice svojih sinova. Dana 22. studenoga 1999. u obiteljskoj kući u Camarillu u Kaliforniji pucala je u 11-godišnjeg Xaviera, osmogodišnjeg Michaela i petogodišnjeg Christophera dok su spavali. Nakon stravičnog zločina pokušala je počiniti samoubojstvo pucajući si u glavu. Na smrt je osuđena 5. travnja 2002.
| Foto: California department of corrections
Cherie Rhoades - U veljači 2014. Cherie Rhoades pojavila se na sastanku plemenskog vijeća na kojem se odlučivalo hoće li ona i njezin sin biti iseljeni iz službenog smještaja. Rhoades je prethodno bila suspendirana s mjesta predsjednice zajednice, a protiv nje se vodila istraga zbog sumnje da je pronevjerila najmanje 50.000 dolara. Tijekom sastanka zatražila je da se zatvore prozori, a zatim izvukla poluautomatski pištolj kalibra 9 mm i počela pucati. U nekoliko minuta ubila je četvero ljudi, među njima brata, nećakinju, nećaka i službenicu koja je bila zadužena za iseljenja. Nakon što je ispraznila pištolj, uzela je veliki kuhinjski nož i nastavila napadati, ranivši još dvije žene. Godine 2017. proglašena je krivom za četiri ubojstva prvog stupnja i dva pokušaja ubojstva te osuđena na smrt.
| Foto: Modoc County Sheriff's Office
Tina Brown - Tina Lasonya Brown osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje Audreanne Zimmerman na Floridi. Dana 24. ožujka 2010. Brown, njezina kći Britnee Miller i Heather Lee namamile su Zimmerman u prikolicu, gdje su je pretukle polugom, upotrijebile elektrošoker i potom zapalile. Zimmerman je zadobila teške opekline i umrla 16 dana poslije. Brown je proglašena krivom za prvostupanjsko ubojstvo, a sudac ju je 28. rujna 2012. osudio na smrt.
| Foto: Florida Department of Corrections
Shawna Forde - Shawna Forde osuđena je na smrt 22. veljače 2011. u Arizoni zbog uloge u oružanom napadu na obitelj Flores u Arivaci 2009. godine. Prema tvrdnjama tužiteljstva, Forde je organizirala napad kako bi opljačkala Raula "Juniora” Floresa, za kojeg je vjerovala da se bavi prodajom droge. Novac je, prema tužiteljstvu, željela iskoristiti za financiranje skupine koja je organizirala patrole uz američko-meksičku granicu. Tijekom napada ubijeni su 29-godišnji Raul Flores i njegova devetogodišnja kći Brisenia. Raulova supruga Gina Gonzalez također je upucana, ali je preživjela jer se pravila mrtva. Porota je Forde 14. veljače 2011. proglasila krivom za dva ubojstva prvog stupnja, pokušaj ubojstva, provalu, oružanu pljačku i druga kaznena djela. Osam dana poslije izrečena joj je smrtna kazna. Forde se i danas nalazi među ženama osuđenima na smrt u Arizoni.
| Foto: Profimedia
Darlie Routier osuđena je na smrt 4. veljače 1997. u Teksasu zbog ubojstva svojeg petogodišnjeg sina Damona. U noći 6. lipnja 1996. Damon i njegov šestogodišnji brat Devon pronađeni su teško izbodeni u obiteljskoj kući u Rowlettu. Obojica su umrla od zadobivenih ozljeda. Routier je također bila ranjena i tvrdila je da je u kuću provalio nepoznati napadač koji je napao nju i djecu. Tužiteljstvo je tvrdilo da je Routier sama napala sinove, a zatim pokušala prikazati slučaj kao provalu. Porota ju je proglasila krivom za Damonovo ubojstvo i izrekla joj smrtnu kaznu. Iako je nakon ubojstava bila optužena i za Devonovu smrt, za njegovo ubojstvo joj nikada nije održano zasebno suđenje. Routier se i danas nalazi među osuđenicama na smrt u Teksasu.
| Foto: Profimedia
Melissa Lucio - Melissa Lucio osuđena je na smrt u kolovozu 2008. u Teksasu zbog smrti svoje dvogodišnje kćeri Mariah Alvarez. Djevojčica je u veljači 2007. pronađena bez svijesti u obiteljskoj kući i ubrzo je preminula. Tužiteljstvo je tvrdilo da ju je Lucio fizički zlostavljala, dok je ona od početka tvrdila da je djevojčica zadobila smrtonosne ozljede nakon pada niz stepenice dva dana prije smrti. Lucio je također tvrdila da je nakon višesatnog policijskog ispitivanja priznala nešto što nije počinila. Slučaj je doživio veliki preokret 2022. godine, kada je teksaški Vrhovni kazneni sud zaustavio njezino zakazano pogubljenje i naredio ponovno razmatranje dokaza. Godine 2024. sudac Arturo Nelson, koji je vodio njezino prvotno suđenje, zaključio je da tužiteljstvo nije iznijelo sve važne dokaze te je preporučio poništenje presude i smrtne kazne. Međutim, 24. rujna 2026. teksaški žalbeni sud odbacio je njegov zaključak glasovima 5-4. Lucio stoga i dalje ima smrtnu kaznu i nalazi se u zatvoru za osuđenike na smrt, dok njezini odvjetnici nastavljaju pravnu borbu.
| Foto: Profimedia
Žene nisu podvrgnute nekom posebnom obliku smrtne kazne – pravni standard za izricanje kazne jednak je kao i kod muškaraca. Velika razlika nastaje u tome gdje i kako su zatvorene. Budući da ih je tako malo, žene uglavnom nisu smještene u zasebne velike komplekse poput muškaraca, nego u posebno osigurane odjele unutar ženskih zatvora.
| Foto: canva, ilustracija
Konkretni uvjeti jako se razlikuju od države do države: u nekima imaju više mogućnosti za kontakt s drugim zatvorenicama, dok u drugima gotovo potpuno žive u izolaciji. Ipak, neke su okolnosti karakterističnije upravo za žene. Istraživanja koja navodi Death Penalty Information Center pokazuju da je velik broj žena osuđenih na smrt prije zatvora doživio teško obiteljsko i seksualno nasilje, ali takve se okolnosti ne uzimaju uvijek dovoljno u obzir tijekom suđenja.
| Foto: canva, ilustracija
Jedna novija analiza navodi da je najmanje 96 posto žena na odjelu osuđenih na smrt prethodno doživjelo neki oblik rodno uvjetovanog nasilja. Mnoge od njih bile su žrtve dugotrajnog zlostavljanja, a to se često nije adekvatno prezentiralo poroti kao olakotna okolnost. Postoji i pitanje rodnih stereotipa. Žene koje počine teška nasilna kaznena djela ponekad se na sudu promatraju kroz očekivanja o tome kako bi se "majka“ ili "žena“ trebala ponašati, dok se istodobno njihova prethodna viktimizacija može zanemariti.
| Foto: canva, ilustracija
Death Penalty Information Center upozorava da istraživanja pronalaze moguće rodne pristranosti, ali naglašava da je zbog malog broja žena na odjelu osuđenih na smrt teško izvući čvrste statističke zaključke. Još je jedna velika razlika rijetkost pogubljenja žena. Od 1976. godine američke države pogubile su stotine muškaraca, ali samo 18 žena. Žene također češće ispadaju iz sustava smrtne kazne tijekom žalbi i preispitivanja presuda – njihove se kazne češće pretvaraju u doživotni zatvor.
| Foto: canva, ilustracija
Od 1973. godine tri žene koje su bile osuđene na smrt potpuno su oslobođene. Unatoč tome, svakodnevni život na odjelu osuđenih na smrt može biti izrazito težak za oba spola. Zatvorenici osuđeni na smrt često desetljećima žive u strogo ograničenim uvjetima, uz gotovo potpunu izolaciju i vrlo malo kontakta s drugim zatvorenicima.
| Foto: canva, ilustracija
Budući da žalbeni postupci mogu trajati 20, 30 ili više godina, kazna koja je zamišljena kao put prema pogubljenju u praksi često znači desetljeća čekanja u zatvoru, a ne skoru egzekuciju.
| Foto: canva, ilustracija