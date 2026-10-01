FOTO Žene koje čekaju izvršenje smrtne kazne u SAD-u: Osuđene su zbog monstruoznih zločina...

Melissa Lucio - Melissa Lucio osuđena je na smrt u kolovozu 2008. u Teksasu zbog smrti svoje dvogodišnje kćeri Mariah Alvarez. Djevojčica je u veljači 2007. pronađena bez svijesti u obiteljskoj kući i ubrzo je preminula. Tužiteljstvo je tvrdilo da ju je Lucio fizički zlostavljala, dok je ona od početka tvrdila da je djevojčica zadobila smrtonosne ozljede nakon pada niz stepenice dva dana prije smrti. Lucio je također tvrdila da je nakon višesatnog policijskog ispitivanja priznala nešto što nije počinila. Slučaj je doživio veliki preokret 2022. godine, kada je teksaški Vrhovni kazneni sud zaustavio njezino zakazano pogubljenje i naredio ponovno razmatranje dokaza. Godine 2024. sudac Arturo Nelson, koji je vodio njezino prvotno suđenje, zaključio je da tužiteljstvo nije iznijelo sve važne dokaze te je preporučio poništenje presude i smrtne kazne. Međutim, 24. rujna 2026. teksaški žalbeni sud odbacio je njegov zaključak glasovima 5-4. Lucio stoga i dalje ima smrtnu kaznu i nalazi se u zatvoru za osuđenike na smrt, dok njezini odvjetnici nastavljaju pravnu borbu. | Foto: Profimedia