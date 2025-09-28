FOTO Žestok noćni udar Rusa na Ukrajinu, srušene zgrade, 20 ranjenih. Poljska digla avione

Rusija je u noći na nedjelju izvela masovni raketni i dronovski napad na Ukrajinu, pri čemu su mete bile Kijev, Zaporižja, Hmeljnicki, Sumi i okolna područja. Najteže su stradali Kijev i Zaporižja, gdje su rakete i kamikaza dronovi izazvali velike požare i rušenja stambenih zgrada.

Prema izvješćima ukrajinskih vlasti, napad je počeo oko 1:30 sati kada su s aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti poletjeli ruski strateški bombarderi Tu-95. Istodobno su lansirani i bombarderi MiG-31K, što je izazvalo zračne uzbune u gotovo svim ukrajinskim regijama.

Posljedice u Kijevu

U glavnom gradu oštećeno je više stambenih i drugih zgrada, a djelomično je srušena i jedna peterokatnica. Požari su izbili i u okolnim naseljima u Kijevskoj oblasti. Prema gradonačelniku Vitaliju Kličku, najmanje šest osoba je ozlijeđeno, od kojih je pet hospitalizirano.

Foto: Thomas Peter

Teški udari na Zaporižje

Najgore posljedice pretrpjelo je Zaporižja. Guverner Ivan Fedorov potvrdio je da su Rusi tijekom noći i jutra izveli najmanje četiri napada na grad, gađajući i civilnu infrastrukturu. Jedna raketa pogodila je višekatnicu, dok su drugi udari oštetili benzinsku postaju, privatne kuće i objekte lokalnih poduzeća, piše Kyiv Independent.

Foto: djzchtdz29

Prema jutarnjim podacima, ozlijeđena je ukupno 21 osoba, uključujući troje djece, a dvije osobe nalaze se u teškom stanju. Oštećeno je najmanje devet privatnih kuća i 14 višestambenih zgrada, kao i škola i više nestambenih objekata.

- Jučerašnji život još tinja u prozorima – nečije fotografije, dječje igračke, knjige. Ljudi su stradali, a grad ponovno broji svoje rane“, izjavila je v.d. čelnice gradskog vijeća Regina Kharchenko.

Odziv susjeda i NATO-a

Poljska je u odgovoru na napad podigla borbene zrakoplove i privremeno zatvorila zračni prostor iznad Lublina i Rzeszowa zbog „neplanirane vojne aktivnosti“. Slične mjere Varšava je poduzimala i ranije, uključujući obaranje ruskih dronova koji su povrijedili poljski zračni prostor.

Ukrajinske vlasti upozoravaju da Rusija pojačava napade uoči zime, s ciljem uništavanja energetske infrastrukture i izazivanja humanitarne krize.