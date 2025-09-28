Obavijesti

GAĐALI KIJEV I ZAPORIŽJA

FOTO Žestok noćni udar Rusa na Ukrajinu, srušene zgrade, 20 ranjenih. Poljska digla avione

Piše Ivan Hruškovec,
FOTO Žestok noćni udar Rusa na Ukrajinu, srušene zgrade, 20 ranjenih. Poljska digla avione
Guverner Ivan Fedorov potvrdio je da su Rusi tijekom noći i jutra izveli najmanje četiri napada na Zaporižja. Prema jutarnjim podacima, ozlijeđena je ukupno 21 osoba

Rusija je u noći na nedjelju izvela masovni raketni i dronovski napad na Ukrajinu, pri čemu su mete bile Kijev, Zaporižja, Hmeljnicki, Sumi i okolna područja. Najteže su stradali Kijev i Zaporižja, gdje su rakete i kamikaza dronovi izazvali velike požare i rušenja stambenih zgrada.

Prema izvješćima ukrajinskih vlasti, napad je počeo oko 1:30 sati kada su s aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti poletjeli ruski strateški bombarderi Tu-95. Istodobno su lansirani i bombarderi MiG-31K, što je izazvalo zračne uzbune u gotovo svim ukrajinskim regijama.

Posljedice u Kijevu

U glavnom gradu oštećeno je više stambenih i drugih zgrada, a djelomično je srušena i jedna peterokatnica. Požari su izbili i u okolnim naseljima u Kijevskoj oblasti. Prema gradonačelniku Vitaliju Kličku, najmanje šest osoba je ozlijeđeno, od kojih je pet hospitalizirano.

People take shelter in a metro station during a Russian drone attack in Kyiv
Foto: Thomas Peter

Teški udari na Zaporižje

Najgore posljedice pretrpjelo je Zaporižja. Guverner Ivan Fedorov potvrdio je da su Rusi tijekom noći i jutra izveli najmanje četiri napada na grad, gađajući i civilnu infrastrukturu. Jedna raketa pogodila je višekatnicu, dok su drugi udari oštetili benzinsku postaju, privatne kuće i objekte lokalnih poduzeća, piše Kyiv Independent.

Foto: djzchtdz29

Prema jutarnjim podacima, ozlijeđena je ukupno 21 osoba, uključujući troje djece, a dvije osobe nalaze se u teškom stanju. Oštećeno je najmanje devet privatnih kuća i 14 višestambenih zgrada, kao i škola i više nestambenih objekata.

- Jučerašnji život još tinja u prozorima – nečije fotografije, dječje igračke, knjige. Ljudi su stradali, a grad ponovno broji svoje rane“, izjavila je v.d. čelnice gradskog vijeća Regina Kharchenko.

Odziv susjeda i NATO-a

Poljska je u odgovoru na napad podigla borbene zrakoplove i privremeno zatvorila zračni prostor iznad Lublina i Rzeszowa zbog „neplanirane vojne aktivnosti“. Slične mjere Varšava je poduzimala i ranije, uključujući obaranje ruskih dronova koji su povrijedili poljski zračni prostor.

Ukrajinske vlasti upozoravaju da Rusija pojačava napade uoči zime, s ciljem uništavanja energetske infrastrukture i izazivanja humanitarne krize.

