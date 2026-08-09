FOTO Žestoki noćni udar Rusije. Najmanje dvoje mrtvih, deseci ranjenih u Harkivu i Odesi

Ukrajinci tvrde da su Rusi gađali Odesku regiju raketama i lansirali 202 drona tijekom noći. U Odesi gore zgrade, najmanje je osam ranjenih, a u Harkivu je najmanje dvoje poginulih i više od 20 ranjenih. Jedan projektil raznio je nekoliko katova zgrade.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Rusija je izvela raketni napad na Odesu noćas, oštetivši stambene zgrade i ranivši najmanje osam ljudi u gradu, rekli su dužnosnici.
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Rusija je izvela raketni napad na Odesu noćas, oštetivši stambene zgrade i ranivši najmanje osam ljudi u gradu, rekli su dužnosnici.
|
Foto: State Emergency Service of Ukrai
Rusija je izvela raketni napad na Odesu noćas, oštetivši stambene zgrade i ranivši najmanje osam ljudi u gradu, rekli su dužnosnici.
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
U Harkivu, drugom najvećem gradu Ukrajine, dvije su osobe poginule, a 21 je ozlijeđena u ruskom napadu na stambenu zgradu, rekao je guverner Oleh Sinebuhov na Telegramu.
| Foto: Vitalii Hnidyi/REUTERS
Ukrajinske zračne snage su na Telegramu zasebno tvrdile da je Rusija tijekom noći gađala Odesku regiju raketama i lansirala 202 drona, od kojih je 174 presretnuta ili potisnuta iznad sjeverne, južne i istočne Ukrajine.
| Foto: Nina Liashonok/REUTERS
Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju požare koji gore u nekoliko visokih stambenih zgrada i kuća u gradu.
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto Nina Liashonok/REUTERS
Foto Nina Liashonok/REUTERS
Foto VYACHESLAV MADIYEVSKYY/REUTERS
Foto VYACHESLAV MADIYEVSKYY/REUTERS
Foto Vitalii Hnidyi/REUTERS