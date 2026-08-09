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LANSIRALI 200 DRONOVA

FOTO Žestoki noćni udar Rusije. Najmanje dvoje mrtvih, deseci ranjenih u Harkivu i Odesi

Ukrajinci tvrde da su Rusi gađali Odesku regiju raketama i lansirali 202 drona tijekom noći. U Odesi gore zgrade, najmanje je osam ranjenih, a u Harkivu je najmanje dvoje poginulih i više od 20 ranjenih. Jedan projektil raznio je nekoliko katova zgrade.
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Aftermath of a Russian missile and drone attack in Odesa
Rusija je izvela raketni napad na Odesu noćas, oštetivši stambene zgrade i ranivši najmanje osam ljudi u gradu, rekli su dužnosnici. | Foto: State Emergency Service of Ukrai
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Rusija je izvela raketni napad na Odesu noćas, oštetivši stambene zgrade i ranivši najmanje osam ljudi u gradu, rekli su dužnosnici. | Foto: State Emergency Service of Ukrai
Komentari 1

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