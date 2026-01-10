FOTO Žestoki prosvjedi u SAD-u. Ozlijeđen policajac. Ljudima je puna kapa ICE agenata

Najmanje 29 ljudi je uhićeno u Minneapolisu tijekom prosvjeda nakon što je 37-godišnja Renee Nicole Good ubijena od strane agenta američke Službe za imigraciju i carinu (ICE). Prosvjedi protiv imigracijske provedbe održavaju se diljem SAD-a nakon te fatalne pucnjave u srijedu, što je izazvalo val nezadovoljstva i demonstracija
Jedan policajac je također ozlijeđen nakon što mu je tijekom prosvjeda bačen „komad leda”, rekli su gradski dužnosnici, dok je u petak navečer oko 1.000 ljudi izašlo na ulice Minneapolisa
Administracija Donalda Trumpa izjavila je da je agent koji je ispalio hitac djelovao iz samoobrane, navodeći da je žena pokušala automobilom udariti agenta — što je federalna vlada opisala kao „domaći terorizam
Lokalni dužnosnici, uključujući gradonačelnika Minneapolisa, rekli su da video snimke i mjesta događaja ne podržavaju tu tvrdnju te istaknuli da žena nije predstavljala opasnost
