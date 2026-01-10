Obavijesti

Galerija

Komentari 0
MINNEAPOLIS

FOTO Žestoki prosvjedi u SAD-u. Ozlijeđen policajac. Ljudima je puna kapa ICE agenata

Najmanje 29 ljudi je uhićeno u Minneapolisu tijekom prosvjeda nakon što je 37-godišnja Renee Nicole Good ubijena od strane agenta američke Službe za imigraciju i carinu (ICE). Prosvjedi protiv imigracijske provedbe održavaju se diljem SAD-a nakon te fatalne pucnjave u srijedu, što je izazvalo val nezadovoljstva i demonstracija
Immigration enforcement action continues, days after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis
Jedan policajac je također ozlijeđen nakon što mu je tijekom prosvjeda bačen „komad leda”, rekli su gradski dužnosnici, dok je u petak navečer oko 1.000 ljudi izašlo na ulice Minneapolisa | Foto: TYRONE SIU/REUTERS
1/56
Jedan policajac je također ozlijeđen nakon što mu je tijekom prosvjeda bačen „komad leda”, rekli su gradski dužnosnici, dok je u petak navečer oko 1.000 ljudi izašlo na ulice Minneapolisa | Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026