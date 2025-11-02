Obavijesti

News

33 godine diplomatskih odnosa

FOTO Zoran Milanović sa suprugom Sanjom u Egiptu: 'Naša suradnja nikad jača!'

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
16
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Milanović donirao knjige Egiptu! U Aleksandriji otvorena izložba „Odjeci Egipta: Sfinge u Hrvatskoj“. Jačanje prijateljstva Hrvatske i Egipta bez granica

Predsjednik Zoran Milanović Aleksandrijskoj je knjižnici u nedjelju donirao hrvatske knjige o Egiptu prilikom otvorenja izložbe „Odjeci Egipta: Sfinge u Hrvatskoj“, čime je obilježio 33 godine diplomatskih odnosa dviju zemalja.

„Bogata kulturna, politička i demografska razmjena između dviju zemalja ne samo da se nastavlja, nego i jača“, rekao je predsjednik otvarajući izložbu koja „simbolizira prijateljske odnose između Egipta i Hrvatske – dviju zemalja bogate kulturne i intelektualne tradicije“, navodi predsjednikov Ured u priopćenju.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Milanović je donirao naslove hrvatskih autora posvećenih drevnom i suvremenom Egiptu, čija je baština tijekom povijesti redovito dopirala do naših obala. O tim je odjecima tijekom stoljeća kustos Tomislav Kiš priredio izložbu prikazujući staroegipatske sfinge iz Dioklecijanove palače u Splitu, renesansne rukopise, barokne i klasicističke sfinge na hrvatskim javnim prostorima i primjere arhitekturalne "egiptomanije“ početkom 20. stoljeća, navodi se.

Sve to pod diplomatskom palicom sfinge, umjetničkog motiva koji je trajno povezivao dvije kulture, dvije civilizacije i dvije zemlje, stoji u priopćenju.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Predsjednik je zahvalio Aleksandrijskoj knjižnici i Veleposlanstvu RH na pripremi izložbe, koju je financiralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Predsjednik Milanović sa suprugom boravi u Egiptu, u čijoj je prijestolnici Kairu jučer prisustvovao svečanoj ceremoniji otvaranja Velikog egipatskog muzeja, dugoočekivanoj najvećoj svjetskoj zbirci posvećenoj toj drevnoj kulturi.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

„Očito je jako duboko egipatska antika u kulturi i doživljaju Egipćana. Oni su i muslimanska, islamska država, ali jako polažu na taj identitet“, zaključio je predsjednik svoj dojam o toj zemlji.

Izložba ostaje otvorena do 13. studenoga, a podržali su je Arheološki muzeji u Zagrebu, Splitu i Zadru, Muzej grada Splita te Državni arhivi u Osijeku i Dubrovniku.

