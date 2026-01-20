FOTO Zuck zuri u dekolte, Musk u strop, sve puno milijardera: Ovo je Trump inauguracija 2.0

Prije točno godinu dana, Donald Trump je prisegnuo za svoj drugi predsjednički mandat, čime je postao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i tek drugi u povijesti, nakon Grovera Clevelanda, koji će tu dužnost obnašati u dva neuzastopna mandata. Zbog rekordno niskih temperatura u Washingtonu inauguracijska svečanost prekinula je desetljeća tradicije i preseljena je s vanjske pozornice u unutrašnjost Kapitola, no hladnoća nije spriječila dolazak neobičnog spoja političke, tehnološke i medijske elite koja je došla svjedočiti početku nove Trumpove ere...
| Foto: Julia Demaree Nikhinson
Foto: Julia Demaree Nikhinson
| Foto: Julia Demaree Nikhinson
Odluka da se ceremonija polaganja prisege održi u Rotundi Kapitola donesena je zbog opasno niskih temperatura, što je bio prvi takav slučaj u posljednjih četrdeset godina, još od druge inauguracije Ronalda Reagana 1985. godine. Dok je ograničeni prostor Rotunde značio dramatično manji broj izravnih sudionika, na pozornici i u neposrednoj blizini okupila su se najzvučnija imena američkog i svjetskog javnog života. Nakon što mu je predsjednik Vrhovnog suda John Roberts pročitao prisegu, a prva dama Melania Trump držala Bibliju, Trump je službeno započeo svoj mandat.
| Foto: Chip Somodevilla
Lista gostiju potvrdila je da je Trumpov povratak u Bijelu kuću privukao širok spektar moćnih saveznika. U prvim redovima, tik uz Trumpovu obitelj, sjedili su neki od najbogatijih ljudi svijeta: osnivač Amazona Jeff Bezos, čelnik Mete Mark Zuckerberg, prvi čovjek Applea Tim Cook, šef Googlea Sundar Pichai te vlasnik platforme X i Tesle Elon Musk. Fotoreporteri su ulovili i Zuckerberga kako u jednom trenutku zuri u dekolte gospođe Bezos...
| Foto: Profimedia
Musk je privlačio pažnju fotoreportera jer je u više navrata netremice zurio u raskošno ukrašeni strop Rotunde.
| Foto: Saul Loeb - Pool via CNP
Svi bivši predsjednici koji su živi: Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton, također su bili prisutni, poštujući tradiciju mirnog prijenosa vlasti, unatoč tome što je sam Trump preskočio Bidenovu inauguraciju 2021. godine. Među rijetkim istaknutim izostancima bio je onaj bivše prve dame Michelle Obame.
| Foto: Chris Kleponis/REUTERS
U publici je bilo i nekoliko neočekivanih lica. Uz bivše republikanske čelnike poput Newta Gingricha i Kevina McCarthyja, stigla je i talijanska premijerka Giorgia Meloni, argentinski predsjednik Javier Milei, ali i kontroverzni youtuberi i influenceri Jake i Logan Paul, MMA borac Conor McGregor te podcaster Joe Rogan.
| Foto: Jasper Colt
U svom inauguracijskom govoru, koji je trajao oko pola sata minuta, Trump je naciji poručio da je "zlatno doba Amerike" upravo započelo. Obećao je da će se svakog dana svog mandata voditi isključivo jednim načelom: staviti Ameriku na prvo mjesto.
| Foto: Ron Sachs - Pool via CNP
"Od danas pa nadalje, naša će zemlja cvjetati i ponovno će je poštovati diljem svijeta. Naš suverenitet bit će vraćen. Naša sigurnost bit će obnovljena. Vaga pravde bit će ponovno uravnotežena", poručio je Trump okupljenima.
| Foto: Chip Somodevilla
Govoreći o pokušaju atentata na njega nekoliko mjeseci ranije, ustvrdio je kako vjeruje da ga je "Bog spasio s razlogom: da ponovno učini Ameriku velikom".
| Foto: Angelina Katsanis - Pool via CNP
"Za američke građane, 20. siječnja 2025. je dan oslobođenja", zaključio je u svojem stilu.
| Foto: Chip Somodevilla/REUTERS
Puno toga je obećao Donald Trump, a malo toga je na kraju ispunio. Rat u Ukrajini, kojeg je obećao završiti u roku 24 sata, i dalje traje...
| Foto: SAUL LOEB/REUTERS
