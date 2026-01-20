Obavijesti

Galerija

Komentari 1
FOTO: GODINU DANA OD INAUGURACIJE

FOTO Zuck zuri u dekolte, Musk u strop, sve puno milijardera: Ovo je Trump inauguracija 2.0

Prije točno godinu dana, Donald Trump je prisegnuo za svoj drugi predsjednički mandat, čime je postao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i tek drugi u povijesti, nakon Grovera Clevelanda, koji će tu dužnost obnašati u dva neuzastopna mandata. Zbog rekordno niskih temperatura u Washingtonu inauguracijska svečanost prekinula je desetljeća tradicije i preseljena je s vanjske pozornice u unutrašnjost Kapitola, no hladnoća nije spriječila dolazak neobičnog spoja političke, tehnološke i medijske elite koja je došla svjedočiti početku nove Trumpove ere...
Trump and Vance Swearing-In at the US Capitol
Prije točno godinu dana, Donald Trump je prisegnuo za svoj drugi predsjednički mandat, čime je postao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i tek drugi u povijesti, nakon Grovera Clevelanda, koji će tu dužnost obnašati u dva neuzastopna mandata. Zbog rekordno niskih temperatura u Washingtonu inauguracijska svečanost prekinula je desetljeća tradicije i preseljena je s vanjske pozornice u unutrašnjost Kapitola, no hladnoća nije spriječila dolazak neobičnog spoja političke, tehnološke i medijske elite koja je došla svjedočiti početku nove Trumpove ere... | Foto: Julia Demaree Nikhinson
1/93
Prije točno godinu dana, Donald Trump je prisegnuo za svoj drugi predsjednički mandat, čime je postao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i tek drugi u povijesti, nakon Grovera Clevelanda, koji će tu dužnost obnašati u dva neuzastopna mandata. Zbog rekordno niskih temperatura u Washingtonu inauguracijska svečanost prekinula je desetljeća tradicije i preseljena je s vanjske pozornice u unutrašnjost Kapitola, no hladnoća nije spriječila dolazak neobičnog spoja političke, tehnološke i medijske elite koja je došla svjedočiti početku nove Trumpove ere... | Foto: Julia Demaree Nikhinson
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026