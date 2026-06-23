FOTOEKSKLUZIV Ovako su 1991. u Međugorje stizali hodočasnici

Fotoreporter Josip Bistrović zabilježio je tijekom 1991. godine, u mjesecima prije izbijanja rata, dolaske hodočasnika u Međugorje uoči desete obljetnice ukazanja. Podsjetimo, 24. lipnja 1981. godine šestero djece - Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović - izvijestilo je o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica u Međugorju. Međugorje je nakon toga postalo jedno od najposjećenijih marijanskih svetišta u svijetu. Vatikan priznaje Međugorje kao marijansko svetište, odobravajući hodočašća, ali ne potvrđuje nadnaravni karakter navodnih Gospinih ukazanja. U velikoj galeriji pogledajte kako je Međugorje izgledalo u zimu i ljeto 1991.
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL