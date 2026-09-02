Fra Šime Nimac više nije fratar

Šime Nimac više nije član Reda manje braće, a time ni Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Njegovo otpuštanje iz Reda potvrđeno je u službenom Vjesniku Provincije, piše Slavica Vuković za Večernji.

Generalni ministar Reda fra Massimo Fusarelli donio je 12. svibnja 2025. godine dekret kojim je Nimac otpušten iz Reda. Na tu se odluku Nimac žalio, a predmet je potom upućen Dikasteriju za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Dikasterij je njegovu žalbu odbio dekretom od 14. srpnja 2026., čime je okončan višegodišnji kanonski postupak.

Slučaj fra Šime Nimca počeo je 2012. godine, kada je izbio skandal povezan s prodajom župnog zemljišta u Baškoj Vodi. Franjevačka provincija tada je najavila mogućnost njegova isključenja iz Reda.

Nimac je u međuvremenu živio u samostanu uz određena ograničenja, sve do donošenja konačne odluke o njegovu otpuštanju.

Zbog pronevjere osuđeni i Nimac i bankarica

Nimac i bankarica Jasmina Bilonić pravomoćno su osuđeni zbog pronevjere novca dobivenog prodajom zemljišta u vlasništvu Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Baškoj Vodi.

Prema pravomoćnoj sudskoj odluci, župi su trebali nadoknaditi štetu od oko 1,3 milijuna eura. Rok za podmirenje iznosa istekao je u ožujku ove godine.

Split: Fra Šime Nimac i bivša bankarica Jasmina Bilonić dobili uvjetne kazne | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Početkom srpnja sud je razmatrao zahtjev župe za opoziv njihovih uvjetnih kazni jer dug nije u cijelosti podmiren. Odluka tada nije donesena, a od župe je zatraženo da precizno utvrdi koliko je duga još ostalo nakon dosadašnjih uplata i predane imovine.

Dosad je Crkvi s računa Jasmine Bilonić u Partner banci prebačeno 350.000 eura. Predani su i Volkswagen Passat kojim se koristio Nimac te jahta Lucky Me, registrirana na Bilonićino ime. Novo ročište zakazano je za 14. rujna. Tada bi se trebalo odlučivati hoće li Nimac i Bilonić zbog neispunjavanja obveze morati u zatvor.