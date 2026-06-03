Fran (24) brutalno izbo i ubio djevojku Rominu u Rijeci: DORH podignuo optužnicu za femicid

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 24-godišnjeg Frana Brnelića zbog teškog ubojstva Romine Vlašimsky (22) s kojom je bio u intimnoj vezi. Optužnicom se okrivljenik tereti da je 6. prosinca 2025. u Rijeci, u namjeri da usmrti žrtvu, žensku osobu s kojom je bio u intimnoj vezi, nožem joj zadao mnogobrojne ubodne i rezne rane u predjelu glave i tijela, uslijed kojih je trpjela bolove i patnju te preminula.

Uz podizanje optužnice, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je i produljenje istražnog zatvora. Kao razloge navodi opasnost od ponavljanja kaznenog djela te potrebu za nesmetanim vođenjem kaznenog postupka. O optužnici tek treba odlučiti nadležni sud, a postupak još nije pravomoćno potvrđen.

Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječ je o slučaju femicida koji je početkom prosinca prošle godine potresao Rijeku i izazvao veliku pozornost javnosti. Prema dosad poznatim podacima iz istrage, zločin se dogodio između 7 i 7.30 sati u stanu roditelja optuženika, na Trgu Republike Hrvatske u središtu grada. Tužiteljstvo Brnelića tereti da je žrtvu napao s dva noža te joj zadao veći broj ubodnih i reznih rana u predjelu prsa, vrata, glave i leđa. Prema ranijim informacijama iz istrage, Romina Vlašimsky uspjela je pobjeći iz stana na stubište zgrade, no ondje je podlegla teškim ozljedama unatoč pokušajima hitne medicinske pomoći da joj spasi život.

Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Istražitelji su ranije izvijestili da je žrtva zadobila ukupno 26 ubodnih i reznih rana, a tijekom istrage naloženo je i psihijatrijsko vještačenje okrivljenika. Brnelić je tijekom prvog ispitivanja izjavio da je u noći prije zločina konzumirao veću količinu droge te je spominjao da je čuo "unutarnji glas". Upravo će rezultati psihijatrijsko-psihološkog vještačenja biti jedan od važnih elemenata daljnjeg kaznenog postupka.

Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Brnelić se tereti za teško ubojstvo ženske osobe, odnosno femicid, za koje je prema Kaznenom zakonu predviđena kazna zatvora od najmanje deset godina do dugotrajnog zatvora u trajanju do 40 godina.