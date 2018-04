Franck: Peruško skriva ključne informacije od nas vjerovnika

Zagrebački proizvođač kave i grickalica Franck, jedan od najvećih vjerovnika Agrokora, ušao je u otvoreni, javni sukob s izvanrednom upravom Agrokora koju predvodi Fabris Peruško.

Dosad su Franck i Adris potiho i pravnim putem izražavali svoje neslaganje s potezima izvanredne uprave, no sada su skinuli rukavice i obratili se javnosti. U vrijeme kada se treba sklopiti nagodba, ovi sukobi pokazuju da dobavljači nipošto nisu jedinstveni kao što se ranije željelo prikazati. Iako su izabrani kao predstavnici jedne grupe vjerovnika(razlučnih) u Agrokoru, Franck je jučer priopćio da im izvanredna uprava nije dostavila osnovne informacije koje su tražili.

- Neprihvatljiva i nedopustiva je praksa da se naši zahtjevi ignoriraju i na taj način krši pravo Francka na informiranost - stoji u priopćenju.

Franck je tražio dokumentaciju o novim savjetnicima u Agrokoru za vjerovnike, a to bi trebala biti kuća McKinsey u kojoj je prije radio Peruško. Nije ju dobio. Tražili su i da se objavi kome sve plaćen stari dug i na osnovu čega, ali ni to nisu dobili. Podsjetimo, postoje sumnje za pogodovanje određenim dobavljačima pri plaćanju staroga duga, a konkretni podaci koliko je kome plaćeno nisu nikada objavljeni. Franck napominje i da nemaju još niti nacrt osnovnih elemenata nagodbe. Na kraju, protive se razvrstavanju u pet skupina i direktno optužuju Peruška da time pogoduju kreditorima u tzv. roll up kreditu predvođenih američkim Knightheadom.

- Nije u interesu vjerovnika da Vjerovničko vijeće ima samo pet skupina određenih od izvanrednog povjerenika koje prilagođavaju roll up zajmodavcima - kažu u Francku i traže barem sedam ili devet skupina koje bi bolje predstavljale interese vjerovnika.