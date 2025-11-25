Francuska: Anketa pokazuje da bi Bardella pobijedio na predsjedničkim izborima

Francuska Odoxa za istraživanje javnog mnijenja prvi put je predvidjela da bi 30-godišnji čelnik krajnje desnice Jordan Bardella pobijedio na sljedećim predsjedničkim izborima zakazanima za 2027., bez obzira na to tko bi mu bili protivnici. Sadašnji predsjednik Nacionalnog okupljanja (RN) i nasljednik dugogodišnje čelnice Marine Le Pen dobio bi više glasova od bilo koga drugoga da se predsjednički izbori održavaju ovaj tjedan, ustvrdila je Odoxa nakon ankete provedene na 1000 ljudi 19. i 20. studenoga.

Ovisno o tome tko bi mu bio protivnik u prvom krugu, dobio bi 35 ili 36 posto glasova, dok bi u drugom krugu pobijedio bilo koga od protukandidata.

"Na žalost za Jordana Bardellu i njegove pristaše a na sreću za sve ostale, to što je neko veliki favorit na predsjedničkim izborima nekoliko mjeseci prije nego se održavaju nije jamstvo uspjeha", napisala je Odoxa u komentaru uz rezultate izbora.

U prošlosti su se Marine Le Pen i njezin otac, Jean-Marie Le Pen, suočili sa širokim političkim savezima koji su ih tri puta porazili u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Marine Le Pen (57) zabranjeno je kandidiranje za javnu dužnost pet godina, nakon što je sud u ožujku proglasio nju i neke članove njezine stranke krivima za pronevjeru sredstava.

Žalila se na presudu.

Bardella, čija je popularnost premašila onu njegove mentorice, smatra se prirodnim kandidatom stranke ako se njezina zabrana potvrdi.