Francuska: Autom se namjerno zaletio u ljude. Čovjek preminuo

Muškarac se automobilom u srijedu navečer namjerno zabio u skupinu ljudi koji su stajali ispred željezničke stanice u Caenu na sjeveru Francuske, pri čemu je jedna osoba ubijena, a 10 je ozlijeđeno, priopćile su lokalne vlasti.

"Broj žrtava je velik jer imamo jednu mrtvu osobu, sedam osoba u kritičnom stanju i tri osobe u teškom, ali ne i kritičnom stanju", rekao je novinarima prefekt departmana Calvados, David Claviere.

Vozač, koji je kasnije uhićen, rođen je u Rusiji, rekao je Claviere. Dodao je da je muškarac nepoznat obavještajnim službama.

Njegov motiv još nije poznat, a policija istražuje slučaj pregledavajući snimke nadzornih kamera.