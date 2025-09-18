Francuska gori. Narod opet na ulicama diljem zemlje

U Francuskoj je u četvrtak dan štrajkova i prosvjeda na poziv sindikata koji žele na ulicama utjecati na donošenje proračuna za iduću godinu.

Pokretanje videa... 03:02 Prosvjed u Francuskoj | Video: Filip Sulimanec/24sata

To je drugi dan osmodnevnih prosvjeda, nakon prosvjeda pod sloganom "Blokirajmo sve" održanih 10. rujna, pokrenutih na društvenim mrežama.

Osim poremećaja u gradskom prometu, sindikati, ujedinjeni prvi put od lipnja 2023., kao i vlasti očekuju masovni odaziv ljudi širom zemlje.

Foto: Stephanie Lecocq

Prosvjedi se događaju deset dana nakon imenovanja novog premijera, Sébastiena Lecornua, kojeg očekuju isti izazovi kao i njegova prethodnika Françoisa Bayroua: prijedlog proračuna za iduću godinu koji bi trebao smanjio deficit koji iznosi 114 posto BDP-a.

Ljudi su se pobunili upravo zbog proračunskih mjera (rezova javnog sektora, reforme osiguranja za nezaposlenost, zamrzavanja socijalnih naknada) predviđenih u sklopu plana štednje 44 milijardi eura što je zagovarao Bayrou. To je srušilo njegovu vladu 8. rujna.

"Moji djed i baka i moji roditelji borili su se za socijalnu sigurnost i plaćene godišnje odmore, ja nastavljam borbu za svoju djecu i unučicu", rekao je umirovljenik Bruno Cavelier (64) u Lyonu.

"Bio sam među prvim 'žutim prslucima', ništa se nije promijenilo, čak je i gore. Svaki dan najbogatiji su sve bogatiji, siromašni sve siromašniji", rekao je.

Širom zemlje očekuje se više od 250 prosvjednih povorki koje bi mogle okupiti do 900.000 ljudi, po vlastima, koje strahuju od huligana u glavnom gradu.

Angažirano je gotovo 80.000 policajaca i žandara uz potporu dronova, 24 oklopnih vozila i deset vodenih topova.

Do kraja jutra bilo je gotovo 400 prosvjeda na kojima je sudjelovalo gotovo 20.000 prosvjednika, po policiji. Privedeno je više od 70 ljudi. Korišten je i suzavac.

U štrajku je svaki šesti nastavnik, devet od deset ljekarni i jako je poremećen promet pariškim metroom. Željeznički i zračni promet nisu pogođeni.

"Proračun će biti odlučen na ulici", rekla je glavna tajnica sindikata CGT Sophie Binet.