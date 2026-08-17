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UNIŠTENO STOTINE DOMOVA

Francuska nakon katastrofalnih požara daje porezne olakšice pogođenim kompanijama

Piše HINA,
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Francuska nakon katastrofalnih požara daje porezne olakšice pogođenim kompanijama
Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/REUTERS
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Francuska će odobriti porezne olakšice kompanijama čijem su poslovanju naštetili nedavni požari na jugu zemlje, objavio je u ponedjeljak francuski premijer Sebastien Lecornu

Na aktivnost kompanija svih veličina, osobito onih iz turističkog sektora, utjecali su teški požari koji su poharali velik dio Francuske, rekao je francuski premijer. Uz porezne olakšice za kompanije, vlada je odobrila i 12 milijuna eura pomoći za gradove koji moraju preseliti stanovnike čiji su domovi uništeni, kazao je premijer u Mérignacu, nedaleko naselja Le Porge na jugozapadu Francuske, gdje je prošli mjesec u požaru uništeno stotine domova.

U ponedjeljak ujutro premijer je posjetio i La Porge, gdje su ga deseci stanovnika izviždali, kritizirajući vladin odgovor na krizu i optuživši vlasti da su u akcijama spašavanja prednost davali bogatijim područjima.

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Veliki šumski požar kakav u Francuskoj nije viđen već desetljećima prošli je mjesec poharao područje od oko 50 tisuća hektara, spalivši nekoliko stotina kuća do temelja i izazvavši evakuaciju čak 220 tisuća stanovnika u jugozapadnoj Francuskoj.

Ovog ljeta cijelom Europom bukte požari nakon što su uzastopni toplinski valovi, potaknuti klimatskim promjenama, uzrokovali suše koje su raslinje učinile gorivom za požare.

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