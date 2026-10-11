Francuska poziva Palestince da povuku odluku o odgodi izbora

Francuska, jedan od glavnih zagovornika Palestinske samouprave, pozvala je u nedjelju njezine čelnike da "preispitaju svoju odluku" o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. godine te da ih "što prije organiziraju", navodi se u priopćenju ministarstva vanjskih poslova. Odgoda izbora "ponovno lišava palestinski narod prava na demokratsko izražavanje putem glasačkih kutija", 20 godina nakon posljednjih nacionalnih izbora i pet godina nakon odgode parlamentarnih izbora predviđenih za 2021. godinu, izjavio je glasnogovornik ministarstva u tom priopćenju.

"Hitan je zadatak ponovno dati riječ narodu i omogućiti mu odabir predstavnika u okviru slobodnih i transparentnih izbora, na što se obvezao predsjednik (Mahmud) Abas", smatra glasnogovornik.

Parlamentarni izbori, koji nisu održani od 2006. godine, trebali su se održati 28. studenoga, a predsjednički izbori su se očekivali početkom 2027. godine.

Njihovo održavanje dio je reformi koje zahtijeva međunarodna zajednica, uključujući Europsku uniju.

Međutim, palestinski je predsjednik u subotu dekretom sazvao oba izbora za 11. rujna 2027. godine, objašnjavajući njihovu odgodu "preprekama" koje uzrokuje Izrael, kao i "potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta".

Izrael, koji organizira vlastite izbore 27. listopada, porekao je bilo kakvu odgovornost.

"Demokratska obnova u Palestini nerazdvojiva je od očuvanja rješenja s dvije države, kojem Francuska ostaje nepokolebljivo predana" i koje je predstavila na Općoj skupštini UN-a u rujnu 2025. godine priznanjem Države Palestine, dodaje se u priopćenju.

"Riječ je o poštovanju demokratskih načela koja su u samom temelju Države Palestine" te o "sposobnosti palestinskih čelnika da s obnovljenim legitimitetom zastupaju težnje palestinskog naroda prema dostojanstvu, slobodi i samoodređenju".

"Francuska je spremna, u suradnji s europskim partnerima, podržati uredno provođenje tog procesa" te "ostaje spremna poduprijeti napore u jačanju institucija Države Palestine, pod uvjetom da se poštuju obveze preuzete u okviru priznanja", poručilo je ministarstvo.