Francuska šalje pojačanja u Novu Kaledoniju: U neredima živote izgubilo četvero ljudi...

Francuska policijska pojačanja počela su stizati u Novu Kaledoniju u sklopu velike operacije kojom će se pokušati vratiti kontrola nad prijestolnicom Noumeom, objavio je u petak najviši francuski dužnosnik na tom prekomorskom teritoriju. Broj pripadnika policije i žandarmerije na otoku pod vlašću Francuske do petka navečer će narasti s 1700 na 2700.

Pokretanje videa... 06:37 Nova Kaledonija: Sukobi s policijom, stotine uhićenih | Video: 24sata/reuters

Nakon nereda koji su započeli u ponedjeljak, u kojem je živote izgubilo četvero ljudi, a stotine su uhićene, četvrtak navečer prošao je relativno mirno, rekao je francuski visoki povjerenik Louis Le Franc na konferenciji za medije.

Policijska pojačanja stižu... | Foto: Manon Cruz/REUTERS

I dalje postoje točke sukoba u prijestolnici Noumei, dodao je.

Operacije slanja hrane i lijekova stanovništvu počet će nakon uklanjanja uličnih barikada koje su postavili aktivisti, rekao je Le Franc.

„Stići će masovna pojačanja te će odmah biti poslana da kontroliraju područja koja su izmaknula našoj kontroli u proteklim danima, te da osvoje sva gradska područja koja smo izgubili.”

Izgrednici nezadovoljni izbornom reformom su tri dana palili tvrtke i automobile, pljačkali trgovine i postavljali ulične blokade.

Smoke rises from a fire amid riots in Noumea | Foto: Djelyna Lebonwacalie/REUTERS

„Naši pozivi na smirenje, mir i pomirbu počinju se čuti. Važno je da ih čuju oni koji su pokrenuli sukobe i blokade”, naglasio je Le Franc.

Vlada Nove Kaledonije u petak je priopćila da otok ima zalihe hrane za dva mjeseca, no da je problem distribucija.

Francuska je na otoku proglasila izvanredno stanje, stavila je najmanje desetero ljudi u kućni pritvor te je zabranila TikTok.

Damage caused by rioters in New Caledonia | Foto: LILOU GARRIDO NAVARRO KHERACHI/R

Neredi su započeli zbog nove mjere koju je Pariz usvojio u utorak, a koja dopušta državljanima Francuske s više od deset godina boravka u Novoj Kaledoniji da glasuju na lokalnim izborima.

Dio lokalnih čelnika strahuje da bi to moglo ugroziti glas autohtonih Kanaka na otoku smještenom oko 1500 kilometara istočno od Australije.

Pacifička konferencija crkvi u petak se pridružila međuvladinim skupinama u pozivima Francuskoj da povuče mjeru. Konferencija je pozvala Ujedinjene narode da predvodi misiju dijaloga na otoku.