FRANCUSKA VEZA Plenki i Zoki zaratili su kao nikad prije zbog slanja vojske na paradu u Pariz
Pantovčak i Banski dvori različito tumače Zakon o obrani. Milanović kaže da prijete Kundidu dok mu Plenković odgovara kako ga ne zanima ni Kundid, ni vojska, ni Ustav, već liječenje svojih kompleksa...
Ministar obrane Ivan Anušić već je prošlog četvrtka, 25. lipnja, znao da predsjednik Zoran Milanović neće dati suglasnost za upućivanje pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu 14. srpnja, doznaju 24sata od dobro upućenih izvora. Prema istim informacijama, Milanović je zabranio slanje hrvatskih vojnika na francusku vojnu paradu u povodu Dana pada Bastilje i javio ministru obrane, nakon čega je uslijedio novi otvoreni sukob između Pantovčaka i Banskih dvora.