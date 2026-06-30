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FRANCUSKA VEZA Plenki i Zoki zaratili su kao nikad prije zbog slanja vojske na paradu u Pariz

Pantovčak i Banski dvori različito tumače Zakon o obrani. Milanović kaže da prijete Kundidu dok mu Plenković odgovara kako ga ne zanima ni Kundid, ni vojska, ni Ustav, već liječenje svojih kompleksa...