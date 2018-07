Francuski antirasisti napali su Vatrene zato što su svi bijelci

Francuska antirasistička organizacija prozvala je hrvatsku reprezentaciju jer su previše uniformirani, drugim riječima - da je u ekipi previše bijelaca - piše francuski Valeurs Actuelles.

Pariška podružnica LICRA (Internacionalna Liga protiv rasizma i antisemitizma) trebala bi biti organizacija koja se zalaže protiv rasizma. No njihove primjedbe iznese 15. srpnja na račun naših nogometaša ne mogu se protumačiti drugačije nego kao rasističke.

Riječ je o vjerojatnoj najutjecajnijoj antirasističkoj nevladinoj organizaciji u Francuskoj, koja se bavi zaštitom prava ljudi svih boja i etničkog podrijetla. No u statusu objavljenom na Facebooku uoči finala između reprezentacija Hrvatske i Francuske, organizacija je pohvalila francuski tim zbog multikulturalizma i multietnicizma, dok su hrvatsku ekipu okvalificirali kao 'dramatično uniformiranoj' i 'bezbojnom', piše Voice of Europe.

Današnja utakmica značajna je u povijesnom i sociološkom smislu... Francuska reprezentacija sastoji se od igrača različitih rasa i etničkog podrijetla, igrat će protiv hrvatske ekipe koja je dramatično uniformna, bezbojna...

Objava je uklonjena nakon vala žestokih kritika sa svih strana i zamijenjena objavom u kojoj se hrvatska reprezentacija optužuje za šurovanje s mafijom, no i to je u međuvremenu nestao s Facebooka organizacije.

Reagirala je i centrala Licre s isprikom. Istaknuli su da Licra ne podržava izjavu koju su objavili njihovi pariški kolege te da su iz tog razloga uklonili tekst s društvene mreže.

No internet pamti, pa je na Twitteru objavljeno mnoštvo negativnih komentara na ksenofobnu izjavu organizacije koja bi trebala štititi ljudska prava u cjelini, a ne samo ako su dovoljno 'šarena'.

Yeah, sorry about that. Our team is indeed ALL white. Maybe that is because we were NEVER slavers, or as you call yourself colonialists. But, to be good citizens of Europe, multicultural and to be nice nation, we are willing to enslave some African country. #SorryNotSorry