Francuski gradovi u plamenu. 550.000 ljudi na cestama. Spalili gradsku vijećnicu

U prosvjedima diljem Francuske uhićeno je 400 ljudi, dok gore zgrade po francuskim gradovima, pljačkaju se trgovine uglednih brendova, a sukob s policijom eskalira. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da se na prosvjedima okupilo oko 550.000 ljudi.

🇫🇷 PROTESTERS IN PARIS are now trying to reach MACRON'S PRESIDENTIAL PALACE They now attempt to push toward the Élysée Palace, where specialist riot police have been deployed. Macron spent the day promising to punish those spreading chaos. That chaos is now coming to his doorstep. Source: @officialrnintel on TG / Writer: Oliver — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 17, 2026

Nasilni incidenti dogodili su se u Parizu, Marseilleu, Rennesu, Toulouseu, Angersu i drugdje. Takvi postupci uključuju pokušaje pljačke, sukobe s policijom, podmetanje požara na uličnoj opremi te napade na sjedišta vlasti i medijske kuće”, priopćilo je ministarstvo, okrivljujući za nemire ono što je opisalo kao „krajnju ljevicu”.

Foto: Stephanie Lecocq

U Parizu i Marseilleu policija je ispalila suzavac na prosvjednike dok su trajali nasilni sukobi. U neredima je zapaljena zgrada gradske vijećnice, simbola grada Limogesa i zaštićeni povijesni spomenik iz 19. stoljeća.

🔴 La mairie de Limoges s'effondre 😱 #17octobre https://t.co/ZSGxXGcll2 — Chris (@APchris06) October 17, 2026

Francuska novinska agencija AFP izvijestila je da su deseci trgovina opljačkani u Parizu, Marseilleu, Nici, Bordeauxu i Lilleu, gdje je opljačkana i trgovina Applea.

France: A Sephora store in Lyon’s Place de la République has been completely looted. https://t.co/ma5m6PYtAG — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

U Parizu i Marseilleu policija je ispalila suzavac na prosvjednike dok su trajali nasilni sukobi.

AFP je izvijestio da su deseci trgovina opljačkani u Parizu, Marseilleu, Nici, Bordeauxu i Lilleu, gdje je opljačkana i trgovina Applea.