Obavijesti

News

Komentari 2
MACRONU GORI POD NOGAMA

Francuski gradovi u plamenu. 550.000 ljudi na cestama. Spalili gradsku vijećnicu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Francuski gradovi u plamenu. 550.000 ljudi na cestama. Spalili gradsku vijećnicu
2
Foto: Stephanie Lecocq
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nasilni incidenti dogodili su se u Parizu, Marseilleu, Rennesu, Toulouseu, Angersu i drugdje

U prosvjedima diljem Francuske uhićeno je 400 ljudi, dok gore zgrade po francuskim gradovima, pljačkaju se trgovine uglednih brendova, a sukob s policijom eskalira. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da se na prosvjedima okupilo oko 550.000 ljudi.

Nasilni incidenti dogodili su se u Parizu, Marseilleu, Rennesu, Toulouseu, Angersu i drugdje. Takvi postupci uključuju pokušaje pljačke, sukobe s policijom, podmetanje požara na uličnoj opremi te napade na sjedišta vlasti i medijske kuće”, priopćilo je ministarstvo, okrivljujući za nemire ono što je opisalo kao „krajnju ljevicu”.

Nationwide protests in France against the cost of living
Foto: Stephanie Lecocq

U Parizu i Marseilleu policija je ispalila suzavac na prosvjednike dok su trajali nasilni sukobi. U neredima je zapaljena zgrada gradske vijećnice, simbola grada Limogesa i zaštićeni povijesni spomenik iz 19. stoljeća.

Francuska novinska agencija AFP izvijestila je da su deseci trgovina opljačkani u Parizu, Marseilleu, Nici, Bordeauxu i Lilleu, gdje je opljačkana i trgovina Applea.

U Parizu i Marseilleu policija je ispalila suzavac na prosvjednike dok su trajali nasilni sukobi.

AFP je izvijestio da su deseci trgovina opljačkani u Parizu, Marseilleu, Nici, Bordeauxu i Lilleu, gdje je opljačkana i trgovina Applea.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Šeks je otvoreno progovorio: Zabranio bih ‘Za dom spremni’!
EKSKLUZIVNO

Šeks je otvoreno progovorio: Zabranio bih ‘Za dom spremni’!

HDZ-ov veteran u novom broju tjednika Express posve nedvosmisleno objašnjava zašto bi zabranio ustaški pozdrav “Za dom spremni” i zašto bi, da je danas predsjednik Sabora, održao bi povijesnu lekciju zastupnicima!
EKSKLUZIVNO Pogledajte dosje uhićenih nazi-torcidaša u Splitu
NAPADI, DROGA...

EKSKLUZIVNO Pogledajte dosje uhićenih nazi-torcidaša u Splitu

Kako ekskluzivno doznaje 24sata, privedeni navijači Hajduka imaju podeblji dosje. Osmorica dosad uhićenih su H.Ž. '87. godište, I.D.P. ('89.), B.K. ('90.), J.P.V. ('90.), L.I. ('00.), T.Š. ('98.), D.J. ('85.) i K.P. ('81.)
Plenković osudio Torcidino nacističko divljanje u Splitu: 'Odgovarat će! Velika sramota!'
'NEDOPUSTIV GOVOR MRŽNJE'

Plenković osudio Torcidino nacističko divljanje u Splitu: 'Odgovarat će! Velika sramota!'

Plenković je naglasio da su ti incidenti u suprotnosti s vrijednostima demokratske Hrvatske, ističući da su oni izašli iz okvira prihvatljivog navijačkog ponašanja....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026