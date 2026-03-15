Francuski lokalni izbori: Svi se pitaju koliko će mjesta osvojiti stranka Marine Le Pen

Biračka mjesta otvorena su u 8:00 sati po lokalnom vremenu i zatvorit će se najkasnije u 20:00 sati, kada se mogu objaviti prvi rezultati.

Gotovo 49 milijuna ljudi ima pravo glasa na lokalnim izborima, čiji će se drugi krug održati 22. ožujka, a na kojima se biraju općinski vijećnici na šestogodišnji mandat u oko 35.000 gradova i sela. Ti će vijećnici zatim među sobom izabrati budućeg gradonačelnika.

Posebna će se pozornost usredotočiti na to koliko mjesta može osvojiti krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje na čelu s Marine Le Pen. Poput centrističke stranke Preporod predsjednika Emmanuela Macrona, borila se s izgradnjom snažne lokalne baze.

Na posljednjim lokalnim izborima 2020. godine, francuski Zeleni postigli su posebno dobre rezultate. Međutim, nakon tog vala podrške sada se boje neuspjeha. Očekuje se žestoka borba za kontrolu nad glavnim gradskim vijećnicama u nedjelju.

U Parizu se postavlja pitanje mogu li konzervativci preuzeti vlast nakon 12 godina socijalističkog vodstva pod odlazećom gradonačelnicom Anne Hidalgo. U drugom najvećem francuskom gradu, Marseilleu, socijalisti su također na vlasti, ali se suočavaju s izazovima i lijeve oporbe i Nacionalnog okupljanja.

Prema francuskim izbornim pravilima, stranačke liste moraju uključivati ​​jednak broj muškaraca i žena naizmjeničnim redoslijedom na glasačkom listiću.

U Nici, na francuskoj rivijeri, desetke tisuća glasačkih listića za prvi krug izbora oštetila je kiša u subotu ujutro, te je pokrenuto hitno ponovno tiskanje, objavila je prefektura, uvjeravajući da će se glasanje u nedjelju odvijati normalno.