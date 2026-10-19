Macron je izjavio da Nunez treba ostati na dužnosti kako bi se očuvala zapovjedna struktura unutar policije i sigurnosnih snaga
Francuski ministar unutarnjih poslova ponudio ostavku zbog nereda. Macron odbio
Francuski predsjednik Emmanuel Macron odbio je ponudu ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuneza da podnese ostavku nakon raširenih nereda tijekom vikenda, priopćila je u ponedjeljak Elizejska palača.
Prosvjedi su izbili zbog nezadovoljstva građana sve većim troškovima života, pogoršanjem javnih usluga i stanjem u školstvu.
Macron je izjavio da Nunez treba ostati na dužnosti kako bi se očuvala zapovjedna struktura unutar policije i sigurnosnih snaga. Također je zatražio od Nuneza da što prije osmisli nove pristupe za suzbijanje pljački, dodala je Elizejska palača.
Prosvjedi diljem zemlje u subotu su prerasli u nerede. Novi sukobi izbili su u nedjelju i u Parizu i Marseilleu, gdje je interventna policija spriječila pokušaje pljačkanja poslovnih prostora.
Francuski premijer Sébastien Lecornu u ponedjeljak održava krizni sastanak vlade kako bi procijenio posljedice nasilja i pljački koje su tijekom vikenda zahvatile zemlju, najavio je BBC.
U nekim slučajevima riječ je o najtežem narušavanju javnog reda i mira u modernoj francuskoj povijesti.
Procjenjuje se da je opljačkano i uništeno oko 1500 trgovina i poslovnih objekata. Interventna policija upotrijebila je suzavac i vodene topove protiv okupljenih.
Francusko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je u subotu ozlijeđeno oko 1000 policajaca, od kojih sedam teško.
Macron se u nedjelju obratio javnosti, poručivši da će prosvjedi biti zabranjeni ako bude potrebno, te pozivajući na mir i red. Poručio je da će izgrednici biti kažnjeni i pozvani na odgovornost.
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