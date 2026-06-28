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ZAŠTITILI SU I AUTORSKA PRAVA

Francuski pisac bijesan: 'Nisam napisao tu knjigu, a potpisali su me - AI nam krade identitete'

Piše HINA,
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Francuski pisac bijesan: 'Nisam napisao tu knjigu, a potpisali su me - AI nam krade identitete'
Foto: Canva

Julien Blanc-Gras, to sam ja. I doista, ja jesam putopisac, globe-trotter. Problem je u tomu što ja nikada nisam napisao ovu knjigu, pojasnio je autor neobičnih putopisa u svom članku

Francuski pisac i svjetski putnik Julien Blanc-Gras osudio je u nedjeljnom izdanju novina Le Monde umjetnu inteligenciju, napisavši kako ona "potresa granice stvarnosti", nakon što je na Amazonu otkrio "parazitsku knjigu" koja u potpisu ima njegovo ime, ali je on nikada nije napisao."

- Tehnološki divovi pljačkaju nas, pljačkaju naš rad da bi njime 'hranili' svoje AI modele, i to bez našeg pristanka i bez naknade. AI koji je preplavio naše ekrane potresa granice stvarnosti. AI koji sada može prisvojiti i naše glasove, naše slike i naša imena u podlim prijevarama - napisao je, detaljno opisavši prijevaru čija je žrtva postao.

Knjiga pod nazivom "Potpuni vodič za avanturiste: Priručnik za preživljavanje modernog putnika", prodana za 17,05 eura, navodno nosi njegov opis, ako je vjerovati opisu na Amazonu, koji ga predstavlja kao "putujućeg autora".

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- Julien Blanc-Gras, to sam ja. I doista, ja jesam putopisac, globe-trotter. Problem je u tomu što ja nikada nisam napisao ovu knjigu - pojasnio je autor neobičnih putopisa ("Specijalni dopisnik", "Turist" itd.) u svom članku.

- Ja nisam izmišljen, ja postojim i na naslovnici je doista moje ime. Ali ovdje je prijeđena granica - granica krađe identiteta - piše Blanc-Gras te dodaje kako je vrhunac cinizma to što je svaka stranica označena frazom 'materijal zaštićen autorskim pravima'“.

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Nakon uložene žalbe, knjiga je uklonjena s američke platforme, ali se sada, ističe autor, nudi "u prodaji na brojnim drugim web stranicama, američkim, danskim i korejskim".

Podsjećajući na razne parlamentarne inicijative čija je svrha zaštititi i provesti autorska prava, Julien Blanc-Gras smatra da umjetna inteligencija sada dovodi u pitanje porijeklo kreativnih djela.

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