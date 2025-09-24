Francuski sindikati premijeru: 'Ukinite fiskalne rezove...'

Francuski sindikati održat će još jedan dan štrajka i prosvjeda 2. listopada kako bi izvršili pritisak na novog premijera Sébastiena Lecornua da ukine fiskalni program štednje njegova prethodnika, rekli su sindikalni čelnici. Sindikalni čelnici koji su se u srijedu sastali s Lecornuom rekli su da nisu zadovoljni njegovim odgovorom na njihov prošli dan prosvjeda, kojem su 18. rujna prisustvovale stotine tisuća ljudi.

"Premijer nije dao nikakav jasan odgovor na zahtjeve radnika pa je za sindikate to propuštena prilika", rekla je Marylise Leon, čelnica najvećeg francuskog sindikata CFDT-a.

Nešto više od dva tjedna nakon što je predsjednik Emmanuel Macron imenovao Lecornua svojim petim premijerom u manje od dvije godine, 39-godišnji lojalist još uvijek nije sastavio vladu niti nacrt proračuna za 2026. Mora se nositi s podijeljenim parlamentom i pritiskom da popravi francuske financije.

„Velik je odaziv bio 18. rujna, a 2. listopada moramo ga i pojačati“, rekla je Sophie Binet iz sindikata CGT, opisujući sastanak u srijedu kao propuštenu priliku gdje se Lecornu nije jasno obvezao.

Novog se premijera otkako je imenovan nije mnogo vidjelo i čulo u javnosti, ali je održao niz razgovora s čelnicima stranaka i sindikalistima kako bi pokušao prikupiti određenu podršku.

Premijer i Macron pod pritiskom su prosvjednika i ljevičarskih stranaka s jedne strane jer se protive smanjenju proračuna, a investitora s druge, koji su zabrinuti zbog deficita. Nijedna od triju glavnih parlamentarnih skupina nema većinu.

Francuski proračunski deficit prošle godine bio je blizu dvostrukog iznosa većeg od gornje granice EU-a od 3%. Lecornua čeka bitka za prikupljanje parlamentarne podrške uz koju bi progurao proračun za 2026. godinu.

Lecornuova prethodnika Francoisa Bayroua parlament je smijenio 8. rujna zbog plana za smanjenje proračuna od 44 milijarde eura. Novi premijer još se nije izjasnio što će učiniti s Bayrouovim planovima.