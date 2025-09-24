Obavijesti

News

Komentari 0
RADE PRITISAK

Francuski sindikati premijeru: 'Ukinite fiskalne rezove...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Francuski sindikati premijeru: 'Ukinite fiskalne rezove...'
Foto: PHOTOLURE/REUTERS

Novog se premijera otkako je imenovan nije mnogo vidjelo i čulo u javnosti, ali je održao niz razgovora s čelnicima stranaka i sindikalistima kako bi pokušao prikupiti određenu podršku

Francuski sindikati održat će još jedan dan štrajka i prosvjeda 2. listopada kako bi izvršili pritisak na novog premijera Sébastiena Lecornua da ukine fiskalni program štednje njegova prethodnika, rekli su sindikalni čelnici. Sindikalni čelnici koji su se u srijedu sastali s Lecornuom rekli su da nisu zadovoljni njegovim odgovorom na njihov prošli dan prosvjeda, kojem su 18. rujna prisustvovale stotine tisuća ljudi.

"Premijer nije dao nikakav jasan odgovor na zahtjeve radnika pa je za sindikate to propuštena prilika", rekla je Marylise Leon, čelnica najvećeg francuskog sindikata CFDT-a.

Nešto više od dva tjedna nakon što je predsjednik Emmanuel Macron imenovao Lecornua svojim petim premijerom u manje od dvije godine, 39-godišnji lojalist još uvijek nije sastavio vladu niti nacrt proračuna za 2026. Mora se nositi s podijeljenim parlamentom i pritiskom da popravi francuske financije.

„Velik je odaziv bio 18. rujna, a 2. listopada moramo ga i pojačati“, rekla je Sophie Binet iz sindikata CGT, opisujući sastanak u srijedu kao propuštenu priliku gdje se Lecornu nije jasno obvezao.

APELIRAO Francuski premijer: 'Moramo se suprotstaviti Trumpu i njegovim politikama ili ćemo biti zgaženi'
Francuski premijer: 'Moramo se suprotstaviti Trumpu i njegovim politikama ili ćemo biti zgaženi'

Novog se premijera otkako je imenovan nije mnogo vidjelo i čulo u javnosti, ali je održao niz razgovora s čelnicima stranaka i sindikalistima kako bi pokušao prikupiti određenu podršku.

Premijer i Macron pod pritiskom su prosvjednika i ljevičarskih stranaka s jedne strane jer se protive smanjenju proračuna, a investitora s druge, koji su zabrinuti zbog deficita. Nijedna od triju glavnih parlamentarnih skupina nema većinu.

Francuski proračunski deficit prošle godine bio je blizu dvostrukog iznosa većeg od gornje granice EU-a od 3%. Lecornua čeka bitka za prikupljanje parlamentarne podrške uz koju bi progurao proračun za 2026. godinu.

Lecornuova prethodnika Francoisa Bayroua parlament je smijenio 8. rujna zbog plana za smanjenje proračuna od 44 milijarde eura. Novi premijer još se nije izjasnio što će učiniti s Bayrouovim planovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025