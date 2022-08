Francuz (62) preživio 16 sati ispod površine Atlantskog oceana u prevrnutoj jedrilici

Francuz (62) preživio je 16 sati unutar prevrnute jedrilice u Atlantskom oceanu udišući područja s preostalim zrakom.

Obalna straža je prioćila kako je jedrilica Jeanne SOLO Sailor poslala signal za pomoć u ponedjeljak u 20:23 sati s nekih 22 kilometara od otočja Sisargas kod španjolske sjeverozapadne regije Galicije.

Jedan od tri helikoptera pronašao je preokrenutu jedrilicu te uputio tamo spasilački brod s pet ronioca.

Dok su ronoci pretraživali plovilo, muškarac je počeo lupati po trupu.

No, more je bilo previše nemirno za pokušaj spašavanja pa je tim pričvrstio balone na trup broda kako bi spriječio daljnje potonuće i čekao do jutra.

Muškarac je pronađen u neoprenskom odijelu uronjen u vodu do koljena.

Helikopterom je prebačen na sigurno i odveden u bolnicu, ali je ubrzo nakon toga otpušten jer nije zadobio značajne ozljede.

