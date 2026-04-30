POLICIJA GA UHITILA

Francuz u zaleđu Šibenika ubio 20 kokoši i 2 pijetla iz zračnice!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Kod osumnjičenog su pronašli i oduzeli zračnu pušku koju legalno posjeduje, a koju je čuvao protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

Francuz (50) osumnjičen je da je u razdoblju od 5. do 28. travnja u Donjem polju, u zaseoku Tare u zaleđu Šibenika, na ograđenom terenu u vlasništvu 65-godišnjaka, u dva navrata iz zračne puške usmrtio 20 kokoši i dva pijetla te je u dva navrata oštetio prozor na kamp-kućici.

Kako su priopćili iz PU šibensko-kninske, proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Ubijanje ili mučenje životinja i Oštećenje tuđe stvari na štetu 65-godišnjaka. Kod osumnjičenog su pronašli i oduzeli zračnu pušku koju legalno posjeduje, a koju je čuvao protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv istoga zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana podnesen optužni prijedlog.

