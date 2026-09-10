Francuzi kreću u lov na četnika Štuku! Ubojicu Nicoliera. Evo što nam je rekao odvjetnik obitelji

Francuska istraga o ubojstvu vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera gotovo je završena, piše Mario Pušić za Jutarnji list, a tu informaciju za 24sata potvrdio je i odvjetnik obitelji Nicolier, Arnaud Bilen. Naime, sutkinja istrage Odjela za ratne zločine pri Sudu u Parizu Carole Vujasinovic trenutačno priprema međunarodni nalog za uhićenje Spasoja Petkovića zvanog Štuka, kojeg francuski istražitelji sumnjiče za ubojstvo Nicoliera na Ovčari.

- Istina je da je postupak napredovao. Istina je da se priprema međunarodna tjeralica. Ne znamo kad će ona biti. Sutkinja je stekla uvjerenje da je osoba koja se spominje da je počinila ubojstvo - rekao nam je Bilen. Dodaje i kako se nada da će Srbija 'čuti' Pariz, kada već nije čula Zagreb.

- Možda to može biti prekretnica. Možda Europa otvora oči pred onim što se događa u Srbiji. Možda Francuska napravi tu prekretnicu - rekao nam je odvjetnik.

Drugi odvjetnik obitelji Ghislain Dubois rekao je Jutarnjem i kako će tražiti izručenje već osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina i još dvoje pripadnika tzv. Teritorijalne obrane, Stanka Vujanovića i Nade Kalabe. Uskoro je godinu dana kako su nedaleko od hangara na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci francuskog dragovoljca.