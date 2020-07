Francuzi nam žele prodati svoje avione. Analitičar: "Izuzetno su kvalitetni, ali su i vrlo skupi"

O kakvim se zapravo avionima radi i je li uopće realno za očekivati da će se ovaj posao ostvariti, popričali smo s analitičarom portala Obris - Obrana i sigurnost.

<p>U medijima je isplivala informacija da Francuska ozbiljno računa na hrvatski natječaj nabave borbenih aviona.</p><p><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/francuska-zeli-hrvatskoj-prodati-svoje-rabljene-borbene-avione-rafale-evo-koliko-kostaju-novi-15010449" target="_blank">Jutarnji list</a> piše kako su proteklih mjeseci u Ministarstvo obrane dolazile mnoge delegacije na razgovore o svojim ponudama, a posebno su aktivni bili Francuzi. Prema njihovim medijima, predstavnici francuske Glavne uprave za naoružanje (Direction générale de l’armement - DGA) u izvješću parlamentarnom povjerenstvu navode da je Hrvatska jedna od ‘perspektiva’ za rabljene avione Rafale koji bi bili ‘preuzeti iz francuske vojske’, javlja Jutarnji.</p><p>O kakvim se zapravo avionima radi i je li uopće realno za očekivati da će se ovaj posao ostvariti, popričali smo s Igorom Tabakom, analitičarom portala <a href="https://obris.org/" target="_blank">Obris - Obrana i sigurnost</a>.</p><h2>'Vrlo skup'</h2><p>- Francuski Dassault Rafale je izuzetno kvalitetan višenamjenski borbeni avion, isproban u borbi, izvezen u nekoliko država i to nije sporno. Ono što je problematično za Hrvatsku je činjenica da se radi o velikom naprednom dvomotorcu koji koristi relativno mali broj država i koji je dosad bio vrlo skup. I to ne samo nabavno skup nego eksploatacijski skup. Njegovo održavanje, punjenje gorivom... To je veliki dvomotorni lovac koji je razvijan i usporediv s Airbusovim Eurofigherom - kaže nam Tabak.</p><p>Smatra da proračun nije spreman za ovakvu investiciju.</p><p>- U situaciji kad je Hrvatska gledala prastare manje jednomotorce, pričalo se da su nam novi jednomotorci nedostižni. A gledati makar i rabljene dvomotorce, da ne govorim o novima, to je optimizam koji ima vrlo malo veze s hrvatskim obrambenim i općedržavnim proračunom - kaže nam vojni analitičar.</p><p>Navodi kako je Francuska jedna od rijetkih država na kontinentu sa zaokruženom vojnom industrijom, ali je trenutno u krizi.</p><p>- Ne sumnjam da će Hrvatskoj nešto biti nuđeno, ali tek zaprimanjem prave ponude možemo ozbiljno reći što nam se nudi i po kojoj cijeni. Do trenutka zaključenja prikupljanja ponuda, do okončanja posla, ne znamo ništa o mogućim ponuđačima, cijenama, opsezima paketa za nove ili rabljene avione. Pitanje je tko će nam zapravo odgovoriti. I naravno onda dolazimo do proračunskog aspekta koji nije bajan - smatra Igor Tabak.</p>