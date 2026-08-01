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VEĆINA SE VRATILA KUĆAMA

Francuzi odahnuli: Golemi požar u Girondei se ne širi, buktinja u Varu za sada pod kontrolom

Piše HINA,
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Francuzi odahnuli: Golemi požar u Girondei se ne širi, buktinja u Varu za sada pod kontrolom
Foto: Florion Goga
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U departmanu Gironde je od 224.000 evakuiranih "na vrhuncu krize" njih ukupno 208.000 dobilo odobrenje za povratak kućama, među kojima u subotu i dodatnih 10.750, rekla je na konferenciji za novinare prefektica departmana Sophie Brocas.

Vlasti su u subotu, nakon desetodnevne borbe s vatrenom stihijom objavile da je golemi požar u Girondei na jugozapadu Francuske sada "pod kontrolom" i "više se ne širi", premda je istodobno aktivan još jedan požar na jugoistoku u Varu gdje je u subotu rizik od izbijanja vatre vrlo visok, ali je i on pod kontrolom. U departmanu Gironde je od 224.000 evakuiranih "na vrhuncu krize" njih ukupno 208.000 dobilo odobrenje za povratak kućama, među kojima u subotu i dodatnih 10.750, rekla je na konferenciji za novinare prefektica departmana Sophie Brocas.

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Gotovo 600 km dalje u departmanu Var vatrogasci se trude da obuzdaju novi šumski požar koji je započeo u petak, spalivši otprilike 1250 hektara u masivu Gros Bessillon. U subotu kasno ujutro požar je još uvijek bio aktivan, rekli su iz prefekture departmana.

U ovoj regiji još uvijek postoje "brojna žarišta" te se "očekuje da vjetar, posebno maestral, pojača poslijepodne", što će "područje upisati u dio doista visokog rizika između 16:00 i 22:00", upozorio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare.

U Montfort-sur-Argensu, selu u departmanu Var nedaleko od požara, "borba se nastavlja", kazao je načelnik Philippe Chuyen. Kao i u susjednom Corrensu, središte mjesta u subotu je pod blokadom, no opskrba vodom i strujom funkcioniraju, a cesta u departmanu ponovno je prohodna za pripadnike hitnih službi.

Nastavljeno je natapanje opožarenih područja iznad sela naizmjence - kanaderima i helikopterima vodonoscima, piše AFP. Kao pojačanje na mjesto događaja stiglo je 1500 mobiliziranih vatrogasaca, šest helikoptera vodonosaca, osam kanadera i dva zrakoplova Dash 8.

Pomažu i brojni volonteri

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U okolici Bordeauxa, samo je nekoliko mjesta i dalje bez stanovništva. Većina evakuiranih u međuvremenu se uspjela vratiti kućama, poput onih iz Andernosa na obali Arcachonskog bazena. U subotu ujutro ulice su se još uvijek činile prilično praznima, no trgovine ga postupno vraćaju u život. Parkiralište novootvorenog supermarketa već je gotovo u potpunosti ispunjeno.

"Moramo jesti!" rekao je AFP-u Didier Bacquey, 58-godišnji mehaničar, puneći prtljažnik namirnicama i paketima s vodom. Objasnio je da je prvo "prozračio kuću koja i dalje smrdi po paljevini". Faza obnove već je započela. Posebno puno posla imaju radnici Enedisa koji upravljaju električnom mrežom.

"Iz Agena sam, ali sam se dobrovoljno javio da pomognem u poslu", rekao je tehničar Xavier Picotto koji pomaže u zamjeni potpuno uništenih drvenih stupova za električne instalacije u Saumosu betonskim stupovima, koji su otporniji na buduće požare.

SNCF željeznički promet koji je od 26. srpnja obustavljen južno od Bordeauxa u subotu je ponovno pokrenut. Hotelijeri i vlasnici restorana potiču turiste da se vrate u regije Gironde i Landes da bi "poduprli lokalne tvrtke".

Srećom, nema smrtnih slučajeva

Na terenu su i dalje prisutni solidarnost i zahvalnost prema vatrogascima. Ukupno se oko 3300 vatrogasaca iz cijele Francuske udružilo s vojnim osobljem, policajcima i žandarima, šumarima, poljoprivrednicima i volonterima u "najvećoj" operaciji gašenja požara u modernoj povijesti Civilne sigurnosti, prema riječima prefekta Gironde.

Vlasti su zasad evidentirale 240 domova uništenih u ovom požaru, najrazornijem koji je zahvatio Francusku 1949. godine, premda se broj još finalizira.

"Nema smrtnih slučajeva i nema ozlijeđenih osim među vatrogascima", rekla je Sophie Brocas, dodavši da je dosad više od 330 vatrogasaca primilo liječničku pomoć.

U požarima je u Francuskoj ukupno od početka godine izgorjelo 119.000 hektara terena, što je fenomen pogoršan sušom, a sušu su dodatno pogoršale klimatske promjene i nedavni dugotrajni toplinski valovi.

Širom Francuske uhićeno je 308 osoba. Dosad ih je u zatvoreno 33, a istraga traje. 

Na političkom planu predsjednik Financijskog odbora Nacionalne skupštine Eric Coquerel (LFI) od vlade je zatražio da već u kolovozu predstavi izmjenu zakona o financijama koji će omogućiti povećanje sredstava za gašenje požara i za potporu pogođenim područjima.

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