Francuzi otkrili 4 tone kokaina, bio je u kontejneru s otpadom

Francuski carinici zaplijenili su u četvrtak u luci Dunkerque na sjeveru zemlje gotovo 3,9 tona kokaina, procijenjene ulične vrijednosti od 225 milijuna eura, priopćilo je francusko tužiteljstvo za organizirani kriminal.

Kokain je bio skriven u kontejneru s plastičnim otpadom koji je stigao iz Gane. Pošiljka je djelomično bila namijenjena i belgijskoj luci Antwerpenu.

Droga je već uništena, a francusko je tužiteljstvo otvorilo istragu.

Francuska pravosudna policija kriminalnu je mrežu za koju se tvrdi da stoji iza pošiljke ciljala i prije zapljene.

Među optužbama iz istrage su organizirani uvoz narkotika i sudjelovanje u kriminalnom udruženju, za što počiniteljima prijeti i do 10 godina zatvora.

Francuska carina zaplijenila je 108,81 tona narkotika diljem zemlje u 2025. godini, među kojima su sve vrste droga, s procijenjenom vrijednošću od 2,197 milijardi eura.