'Francuzima sam ponudio da dva dana u vili budu besplatno'

Vlasnik prave vile s Brača, koju je nepoznati prevarant "iznajmio" Francuzima predstavivši im da je smještena na Hvaru, mladim turistima je kako doznajemo, ponudio da dođu kod njega u vilu na Braču i provedu tamo dva dana – potpuno besplatno.

S ekipom od 10 Francuza, koji su trenutačno u Vili Hacienda u Krilu Jesenice, već je stupio u kontakt no još se nisu dogovorili i ne zna se hoće li se to i realizirati niti kada. U spomenutoj vili na Braču trenutačno borave drugi gosti pa bi Francuzi, ako prihvate ovu velikodušnu ponudu, mogli stići po njihovom odlasku.

Kako nam je potvrdio sam vlasnik spomenute vile na Braču, cijeli ovaj slučaj virtualne "krađe" njegove nekretnine prijavio je policiji s obzirom da ga cijela priča dovela u vrlo neugodnu situaciju. Kako smo već ranije pisali, 12 Francuza, mahom studenata su za svoj ljetni odmor odabrali Hvar i vilu Felipe, koja, kako se ispostavilo, ne postoji. Kad su došli na lokaciju, umjesto vile dočekao ih je makadamski put i gradilište.

- Mislili smo da se ovako nešto može dogoditi samo u filmovima. Bila je to gorka dobrodošlica u zemlju u koju smo svi došli prvi put. Ma znate kad ne možete vjerovati svojim očima da vile nema. Tih mjesec dana od rezervacije do našeg dolaska komunicirali smo s "vlasnikom", dogovarali dolazak, sve se činilo u redu. Kad smo vidjeli da vile nema hodali smo okolo još neko vrijeme, možda više od pola sata i tražili, mislili da smo pogriješili adresu. Mobitel od "vlasnika" više nije radio. Susjedi su slijegali ramenima. To je bio veliki problem za nas jer nismo imali gdje biti i vratili smo se u Split. Prvo smo našli neki apartman gdje smo bili jednu večer, a potom smo pronašli ovaj smještaj - rekao nam je Gildas (22), jedan od njih deset koji su ostali u Hrvatskoj.

Dvoje iz ekipe se naime, vratilo kući, jer nisu mogli priuštiti za platiti novi smještaj. Inače, boravak u Villi Hacienda dobili su u pola cijene, deset dana za tri tisuće eura i više su nego zadovoljni.