Franjo i Drago svaki dan prate rušenje Vjesnika: 'Gledam ga iz sobe već 50 godina. Teško je...'

Dok strojevi komad po komad odgrizaju beton s nekadašnjeg simbola Zagreba, Vjesnikova nebodera, dva vjerna gledatelja svakodnevno zauzimaju svoja mjesta u prvom redu. Prijatelji Franjo i Drago, umirovljenici iz susjedstva, pronašli su jedinstvenu dnevnu rutinu: par sati u danu sjednu i promatraju kako zgrada koju poznaju cijeli život nestaje pred njihovim očima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:12 Franjo i Drago svakog dana sjednu ispred Vjesnika i promatraju rušenje | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Kao stariji i nemoćni, kako sami za sebe kažu, šetnja im je neophodna za zdravlje, a promatranje radova postalo je neizostavan dio te šetnje. Svakog dana provedu sat ili dva promatrajući napredak na gradilištu.

​- Mi smo sad, kako smo ovaj, stari i nemoćni, šećemo se. Moramo ići na zrak. A onda nas uvijek zanimaju radovi. Kako mi ne možemo ništa raditi, onda bar gledamo kako ljudi rade - objašnjavaju.

Zagreb: Franjo i Drago svakog dana sjednu ispred Vjesnika i promatraju rušenje | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dodaju kako na gradilištu uvijek ima što za vidjeti, a dinamika rušenja zaokupi im pažnju više od bilo kakvog drugog sadržaja.

​- Ovo je zanimljivije od neke predstave - priznaje jedan od prijatelja.

Iako su svjedočili gotovo svakoj fazi rušenja, neki su im se prizori posebno urezali u pamćenje. Najviše ih je fascinirala tehnologija koja stoji iza ovako složenog pothvata.

​- Zanimljivo nam je bilo s ovom velikom dizalicom kad su se stvari gore s vrha spuštale dolje. To da, i ovo rušenje ograda s dizalicama - prisjećaju se.

Ipak, zvijezda predstave za njih je bio stroj za drobljenje betona.

​- Ova velika dizalica i ove krokodilske koje lome beton - opisuju stroj koji je na njih ostavio najjači dojam.

Osim znatiželje, za Vjesnikov neboder vežu ih i duboke emocije. Više od pola stoljeća zgrada je bila dio njihove svakodnevice, vizura koju su poznavali do najsitnijeg detalja. Jedan od njih gledao ju je svakog jutra iz vlastitog doma.

​- Ja ga iz spavaće sobe gledam, sad ga više ne bude - govori sjetno.

Zbog te dugogodišnje povezanosti, prizor rušenja u njima budi i tugu.

​- Ovdje sam i gledam ga već 50 godina, i više. A sad mi ga je teško gledati kad vidim da ga moraju rušiti zbog jednih neodgovornih ljudi - zaključuje.

Dok prate radove, pitaju se i kako će sve završiti. Iščekivali su miniranje, o kojem se u početku govorilo, no sada je očito da će rušenje potrajati.

​- Bilo je govora da će biti minirano. Međutim, sad drugačije govore. Ako se bude ovako strojno rušilo, neće to tako brzo - procjenjuju Franjo i Drago, vjerna publika koja će i sutra biti na svom mjestu.