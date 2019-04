Fratrova sestra: 'Molim se za njih, svi će završiti u paklu!'

Laži, sve su to gnjusne laži. Ne mogu vjerovati. Nakon svega što sam učinila za njih ovako mi vraćaju. Svi će završiti u paklu. Razboljela sam se i nisam dobro. Mirne sam savjesti i molim se za njih, rekla nam je fratrova sestra Kornelija K.

Ne stišavaju se reakcije na priču koja je uzdrmala regiju. Naime, tjednik Novosti objavio je priču o pedofilskom skandalu u Domu za djecu Ivan Pavao II. u Čitluku, BiH, a za 24sata je priču ispričala žrtva koja je u periodu od 2000. do 2003. prolazila tjelesno i seksualno zlostavljanje. U mučnim svjedočenjima ispričale su kako ih je fra Kornelije K. dirao po intimnim dijelovima tijela. Jedna od njih ispričala je kako ga je uhvatila dok bludniči nad djevojčicom s posebnim potrebama. Na sve su reagirale potpisnice otvorenog pisma koje su stale u obranu fra Kornelija K.

- Ne mogu vjerovati da ovo govore. Točno mogu pretpostaviti koje su to djevojke. Što ne izađu javno pa neka kažu, a ne da se ovako skrivaju, uvijek su bile problematične. Fra Kornelije K. im je dao sve odjeću, hranu, pripremili su ih za život, a ovako mu vraćaju. Žele izvući korist i to im je jedini cilj - rekla je Ružica Barešić, bivša štićenica doma i jedna od potpisnica otvorenog pisma. Djevojka koja nam se jučer javila kaže da ove izjave nemaju veze s razumom.

Vidjela sam svojim očima

- Kakve ja to koristi imam? Možda to što sam bila seksualno napastovana. Znam što sam doživjela, ali i vidjela. Nisam luda! To što one imaju koristi od fra Kornelija K. nije moja briga. Ja želim da se ovo što se dogodilo meni više nikada nikome ne ponovi - objasnila je djevojka. Mještani tvrde da nikada nisu čuli da je nešto u domu neobično.

- Mislim da su ovo sve izmišljotine. Fra Kornelija K. poznajem godinama i dao bih ruku u vatru za njega. Uvijek je spreman pomagati i na tisuće djece je izbavio iz zla. A sada što čujem, ja vam u to ništa ne vjerujem - ispričao nam je jedan od mještana. Drugi mještani tvrde da je ovo otišlo predaleko i žele da se sve razjasni.

Policija potvrdila istragu

- Neka policija odradi svoj posao. Smatram da je fra Kornelije K. nevin i nemam razloga u to sumnjati. Sada smo se vidjeli na misi - kazao je drugi mještanin. Policija nam je potvrdila da će se pokrenuti istraga oko slučaja u Domu i da je fratar podnio prijavu protiv novinara koji su pokrenuli priču.

- Sukladno zakonima Bosne i Hercegovine policija će istražiti sve kriminalne radnje - rekao je Ljudevit Marić, glasnogovornik MUP-a hercegovačko neretvanske županije.

U redakciju nam je stiglo i anonimno pismo bivših štićenika koji brane fratra. Pismo prenosimo u cijelosti:

Riječ je o obrani Fra Kornelije Kordić: Dragi Biskupe Ratko Perić i ostali Članovi koji vodite potraživanje slučaj Fra Kornelije Kordić! Ovim putem bi vas htjeli obavijestiti što je to prava istina? Niste pitali nas druge sudionike tog centra a odmah ste to dali u javnost. Pa evo vam prave istine. Htjeli bih se osvrnut na optužnicu koja se vodi protiv Fra Kornelija Kordića. Optužnica koja se vodi protiv Fra Kornelija Kordica nije istinita već lažna optužnica. Ovo vam pišu i ostala djeca koja su bila u tom centru. Fra Kornelije Kordić nije imao veze sa ovom optužnicom i nije nikoga zlostavljao… Jer djevojke koje su pisale optužnicu one su razmišljale danima i mjesecima što bi napisale i kakve laži bi izjavile iz razloga jer im nije mogao priuštit što su tražile… Jedna od njih je dodavala da će izmislit sve kako bi mu se osvetile na bilo koji način. A svaki put kad bi došao u posjetu i služit Svetu Misu te poslije Mise djevojke bi k njemu trčale i tražile od njega novce, jer su znali da im Časna Kornelija neće dat jer im novac nije bio potreban nismo bili gladni ni žedni i nije nam hvalilo ništa da bi nam novac trebao… Na kraju svake školske godine bi se svima novac podijelio kao nagrada za uspješnu školsku godinu i dobre ocjene. Fra Kornelije Kordić puno je pomagao nama svima u centru i puno nas djece je izašlo na pravi put. I mi djeca smo mogli upisati školu koju smo htjeli, ali već neki su i bili pretjerali jer nisu znali da se škola jako puno i plaća i nije im se moglo priuštiti na veliko brojno stanje nas djece, takvo školovanje. I nisu znali da i država živi od takvog visokog školovanja. Jer za jedu osobu bi trebalo izdvojit jako puno novca da bi išli u taku veliku školu koju smo zahtijevali… Pa su nam savjetovali koja škola je za nas i našu budućnost mogla biti dobra i to smo prihvatili. Zahvaljujući dobrim ljudima i donacijama koje su iz dana u dan i brojne godine tako dolazili brojni Talijani, Nijemci, Englezi Španjolci, Poljaci, Francuzi i mnogi brojni hodočasnici donosili hranu, odjeću, obuću, pribor za školu te higijenske potrepštine itd. I samim time smo živjeli od toga pa i novce koje su donirali brojni hodočasnici bilo je usmjereno prema osnovnim potrebama struja voda i grijanje i u slučaju liječenja nas djece. Što se tiče djece s posebnim potrebama upravo su te djevojke koje su htjele biti anonimne a mi ćemo ih imenovat: - DAJANA BUŠIĆ, RAMANUELA ŠEBEZ, SLAVICA BATARILO, oni su glavni sudionici ove lažne optužnice, kako lažno tvrde da su bile žrtve…To je sve bilo ne promišljeno nisu razmišljali na kakav način mogu dovest nevinog Velikog čovjeka Fra Kornelija Kordića. Što se tiče zlostavljanja niti ijedno dijete od nas nije bilo zlostavljano na bilo koji način od strane Fra Kornelija Kordića niti od drugih sudionika koje su vodile centar. Niti se pravila razlika između nas tada 180 djece. A ovi navedeni gore svjedoci smo svi tome da su upravo te djevojke koje su radile probleme pa su i fizički znale napast službene osobe koje su bile zadužene za centar te nisu poštivali niti su se držali pravila centra kršile su svako pravilo koje je važilo za svu djecu u centru .Svima je bilo isto pravilo i tog pravila se moralo držat. Svima su bile ispunjene želje koje smo imali te su želje Fra Kornelije Kordić i Sestra Kornelija Kordić ispunili koliko je njima to bilo u mogućnosti i razni pokloni za Božićne praznike i ostale praznike te su bile i razne organizacije izletišta i ljetnih praznika. Ovo je sramotno na koji način poštuju i zahvaljuju na nečemu di ni njihovi roditelji nisu bili u mogućnosti priuštit. I još svemu tome su bile časne sestre Dajana Bušić i Slavica Batarilo te su sve to koristile još za vrijeme dok su bile kao časne sestre i od toliko novaca koje je davao Fra Kornelije Kordić položile vozačke ispite te kupovale razne luksuzne stvari... Još tada smo sva djeca znala za to i nisu više htjele biti časne te su iskoristile priliku koliko god im je to išlo za rukom i pobjegle gdje im se i dan danas ne zna i kukavički se od nekud javljaju.