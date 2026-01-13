Obavijesti

UOČI PROSVJEDA

Friedrich Merz: Iranski režim je u svojim posljednjim danima!

Piše HINA,
Friedrich Merz: Iranski režim je u svojim posljednjim danima!
Foto: Kay Nietfeld/DPA

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u utorak da vjeruje da je iransko vodstvo, koje se suočava s raširenim prosvjedima,  u svojim "posljednjim danima i tjednima"

Prosvjedi u Iranu isprva su bili usmjereni na teške ekonomske prilike u državi, a prerasli su u pozive na pad klerikalnog režima u Islamskoj Republici.

"Vjerujem da sada svjedočimo posljednjim danima i tjednima ovog režima", rekao je Merz tijekom putovanja u Indiju, dovodeći u pitanje legitimnost iranskog vodstva.

"Kada režim vlast može održavati samo nasiljem, onda je ono zapravo na svom kraju. Stanovništvo se sada diže protiv ovog režima."

Merz je rekao da je Njemačka u bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Državama i drugim europskim vladama vezano uz situaciju u Iranu te pozvao Teheran da prekine smrtonosni obračun s prosvjednicima.

Nije komentirao njemačke trgovinske veze s Iranom.

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će svakoj zemlji koja posluje s Iranom biti nametnuta carinska stopa od 25% na trgovinu sa Sjedinjenim Državama.

Njemačka održava određene trgovinske odnose s Iranom unatoč značajnim ograničenjima, što Berlin čini najvažnijim trgovinskim partnerom Teherana u Europskoj uniji.

Njemački izvoz u Iran pao je za 25% na nešto manje od 871 milijuna eura u prvih 11 mjeseci 2025., što predstavlja manje od 0,1% ukupnog njemačkog izvoza, prema podacima saveznog statističkog ureda koje je Reuters dobio na uvid u utorak.

