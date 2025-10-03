Obavijesti

News

NJEMAČKI KANCELAR

Friedrich Merz: Njemačka i Europa moraju se suprotstaviti autokracijama, moramo biti sila

Piše hina,
Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/DPA

Novi savezi autokracija formiraju se protiv nas i napadaju liberalnu demokraciju kao način života, rekao je Merz pred publikom u Saarbrueckenu

Njemačka i Europa moraju učiniti više kako bi osnažile svoja gospodarstva kako bi ostale privlačna sila u svijetu kojim sve više dominiraju autokracije, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz u govoru u povodu 35. godišnjice njemačkog ujedinjenja.

"Novi savezi autokracija formiraju se protiv nas i napadaju liberalnu demokraciju kao način života", rekao je Merz pred publikom u Saarbrueckenu, na granici s Francuskom, u kojoj je bio francuski predsjednik Emmanuel Macron.

"Globalni ekonomski poredak kreira se iznova. Podižu se carinske barijere i jača sebičnost", rekao je. "To nas također gospodarski slabi."

VELIKA AKCIJA Operativce Hamasa uhitili u Njemačkoj: 'Pripremali su napade na židovske objekte'
Operativce Hamasa uhitili u Njemačkoj: 'Pripremali su napade na židovske objekte'

"Godine neregulirane, neusmjerene migracije u Njemačku polarizirale su našu zemlju i stvorile nove podjele u našem društvu", rekao je, pozivajući sugrađane da priznaju vrijednost života u demokraciji u kojoj vlada vladavina prava.

"Politika, država, vlada imaju svoje odgovornosti", rekao je. "Ali svi moramo shvatiti razmjere izazova, svaki građanin naše zemlje."

