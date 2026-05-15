Obavijesti

News

Komentari 0
'ODUŠEVLJENJE NE RASTE'

Friedrich Merz: 'Svojoj djeci ne bih preporučio odlazak u SAD'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Friedrich Merz: 'Svojoj djeci ne bih preporučio odlazak u SAD'
Foto: Nadja Wohlleben

Danas i najbolje obrazovni imaju poteškoća u SAD-u pronaći posao, rekao je Merz odgovarajući na pitanja mladih u publici na Njemačkom danu katolika u petak u Wuerzburgu

Njemački kancelar Friedrich Merz je na Njemačkom danu katolika u petak u Wuerzburgu rekao kako svojoj djeci trenutačno ne bi preporučio odlazak u SAD zbog studija ili zaposlenja.

„Dakle svojoj djeci danas ne bi preporučio odlazak u SAD na studije ili zbog zaposlenja“, rekao je kancelar Friedrich Merz na tribini s mladima na Njemačkom danu katolika.

On je to opravdao „društvenom klimom“ koja se „iznenada razvila“ u SAD-u.

„Ja sam veliki obožavatelj Amerike ali ovo oduševljenje trenutačno ne raste“, rekao je Merz odgovarajući na pitanja mladih u publici te je ukazao i na, po njegovom mišljenju, smanjene šanse koje se mladima trenutačno pružaju u SAD-u.

„Na pitanje što mladi i dobro obrazovani ljudi mogu ostvariti u Americi danas odgovaram drugačije nego još prije nekoliko godina. Danas i najbolje obrazovni imaju poteškoća u SAD-u pronaći posao“, rekao je Merz.

Njemački kancelar je razgovarao u petak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te nakon toga rekao kako su Njemačka i SAD partneri.

Posljednjih tjedana je došlo do zahlađenja odnosa između Berlina i Washingtona nakon što je Merz u više navrata kritizirao strategiju SAD-a na Bliskom istoku.  

Američki predsjednik je potom reagirao i njemačkom kancelaru poručio kako „nema pojma“ te zaključio kako je Njemačka u lošem stanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.
Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati
NEŠTO PADA, NEŠTO RASTE...

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026