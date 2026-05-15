Friedrich Merz: 'Svojoj djeci ne bih preporučio odlazak u SAD'

„Dakle svojoj djeci danas ne bi preporučio odlazak u SAD na studije ili zbog zaposlenja“, rekao je kancelar Friedrich Merz na tribini s mladima na Njemačkom danu katolika.

On je to opravdao „društvenom klimom“ koja se „iznenada razvila“ u SAD-u.

„Ja sam veliki obožavatelj Amerike ali ovo oduševljenje trenutačno ne raste“, rekao je Merz odgovarajući na pitanja mladih u publici te je ukazao i na, po njegovom mišljenju, smanjene šanse koje se mladima trenutačno pružaju u SAD-u.

„Na pitanje što mladi i dobro obrazovani ljudi mogu ostvariti u Americi danas odgovaram drugačije nego još prije nekoliko godina. Danas i najbolje obrazovni imaju poteškoća u SAD-u pronaći posao“, rekao je Merz.

Njemački kancelar je razgovarao u petak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te nakon toga rekao kako su Njemačka i SAD partneri.

Posljednjih tjedana je došlo do zahlađenja odnosa između Berlina i Washingtona nakon što je Merz u više navrata kritizirao strategiju SAD-a na Bliskom istoku.

Američki predsjednik je potom reagirao i njemačkom kancelaru poručio kako „nema pojma“ te zaključio kako je Njemačka u lošem stanju.