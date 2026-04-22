Frka zbog poruke na novim Bajsevima: 'Prostor za punicu? Je li to primjeren humor?'

Zagrebački Bajs izazvao je raspravu na društvenim mrežama zbog poruke na teretnom biciklu. Renato Petek, zastupnik Gradske skupštine Grada Zagreba kritizirao je natpis 'Prostor za klince, punicu, gajbu, ljubimca, špeceraj'. 'Je li takav ‘humor’ primjeren službenoj komunikaciji Grada?' - upitao je Petek na svojem Facebook profilu, kritizirajući poruku Grada jer 'sugerira i prijevoz punice kao tereta na javnom biciklu'.

"Grad sugerira i prijevoz punice kao tereta u javnom biciklu. Je li takav ‘humor’ primjeren službenoj komunikaciji Grada? Kaže pročelnik Pavuna, ako nemate auto, tu je teretni bicikl. Osim djece, psa, gajbe i špeceraja, kao ideju koga prevesti u teretnom prostoru navode punicu. Javna uprava ne mora biti suhoparna, ali bi trebala biti uključiva, neutralna i profesionalna. Pogotovo kad imamo gradonačelnika koji je političar novog doba, a cipele je zadnji puta nosio u Cambridgeu. Ovakve poruke lako skliznu u stereotipe i mogu djelovati neozbiljno ili uvredljivo. Dok čekamo reakcije feministica i Foruma žena SDP-a, što vi mislite o tome?", napisao je političar Renato Petek u Facebook objavi.

"Tog pročelnika staviti u tu gajbu i cijeli dan, voziti po gradu, po rupama i prljavim cestama, po kiši , vjetru, pa stalno to ponavljati, pa će psiholog kod Kekin po dijagnozu zajedničku! Uključiti trojac tetejac, Dolenčevku i tuljana Korlaeta", "Pokušavali su biti šaljivi? Nije im uspjelo" - neki su od komentara.