SVETI KRIŽ

Frontalka u Međimurju. U zavoju ušla u suprotni smjer. Troje ljudi završilo u bolnici

Filip Sulimanec
U srijedu, nešto prije 17 sati na državnoj cesti broj 20, kod Svetog Križa, dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno troje ljudi. Prometna nesreća dogodila se kada se 55-godišnja vozačica osobnog automobila čakovečkih registracija, nije kretala obilježenom prometnom trakom uz desni rub kolnika.

Ulaskom u zavoj automobilom je u cijelosti prešla na suprotnu prometnu traku, gdje je prednjim dijelom automobila naletjela na prednji dio osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 22-godišnji vozač.
 
U osobnom automobilu kojim je upravljao 22-godišnjak kao putnica se nalazila 18-godišnjakinja.

Ozlijeđeni sudionici prometne nesreće vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje su zadržani na daljnjem liječenju, dok će se ozljede naknadno okvalificirati.
 
Zbog zadobivenih ozljeda 55-godišnja vozačica nije podvrgnuta alkotestiranju, već su joj uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisutnosti alkohola u organizmu.
 
Nakon kvalifikacije težina ozljeda slijedi pravna kvalifikacija događaja (prekršajna ili kaznena odgovornost 55-godišnje vozačice osobnog automobila).

