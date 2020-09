Frontalni sudar dva auta blizu Korenice: Iz motora su sukljali dim i vatra, jedan poginuli

<p>Na državnoj cesti D-1, kod benzinske pumpe na izlazu iz Korenice malo prije 9 sati ujutro, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a više ih je povrijeđeno.</p><p>U naselju Vranovača, odmah iza benzinske pumpe, došlo je do prometne nesreće u kojoj ima stradalih osoba. JVP Pl. Jezera odmah izlazi na teren sa tri vatrogasca u navalnom vozilu, javlja<a href="https://www.lika-online.com/foto-u-teskoj-prometnoj-nesreci-poginula-jedna-osoba/" target="_blank"> Lika Online</a>.</p><p>Po dolasku na mjesto događaja utvrđuju da je došlo do frontalnog sudara dva osobna automobila stranih registraciijskih oznaka i da ispod poklopca motora jednog od vozila izbija para ili dim. Vatrogasci su odmah krenuli u zaustavljanje požara na vozilima te su do dolaska policije zaustavili promet na toj dionici.</p><p>- Zbrinjavanje i priprema nekih od povrijeđenih osoba na licu mjesta je trajala skoro cijeli sat, a ukupno su na mjesto intervencije stigla četiri tima hitne pomoći u različitim vremenskim razmacima, dok su vatrogasci za to vrijeme osiguravali mjesto nesreće kao i nakon odlaska povrijeđenih sve do završetka policijskog očevida i micanja slupanih vozila službom auto-vuče, priopćeno je iz JVP Plitvička jezera.</p>